Danmark registrerer under 20 nye smittetilfælde med corona

Yderligere 17 er bekræftet smittede med coronavirus i Danmark.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut fredag.

Dermed er der i alt 12.832 bekræftede smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

Der er ikke registreret nye dødsfald. Dermed er status, at i alt 606 er døde med coronavirus i Danmark.

27 er indlagt. Det er to færre end torsdag. Der er tre færre på intensiv, så tallet her er nu seks personer i alt, mens der er fire personer i respirator, hvilket er en person mindre end torsdag.

I alt har 11.817 overstået infektion med coronavirus.

En overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død.

Allan Randrup Thomsen, virolog på Københavns Universitet, ser med glæde på tallene.

Især det lave antal nye smittede er en positiv nyhed, siger han.

- Det ser rigtig godt ud. Det er selvfølgelig meget spændende, hvor mange nye smittetilfælde vi får på daglig basis, når nu vi åbner mere og mere.

- Indtil videre ser det ud, som om vi er gode til at få lukket de her små udbrud ned, hver eneste gang vi får dem. Det er sådan set vejen frem, siger Allan Randrup Thomsen.

Virologen henviser blandt andet til et udbrud i Hjørring Kommune, som man ser ud til at have fået under kontrol.

Også i Solrød har man set et mindre udbrud.

Allan Randrup Thomsen understreger dog også, at virus stadig er i samfundet.

- Der er stadig nye tilfælde. Vi har stadig virus i landet, og det kan sprede sig. Vi skal ikke glemme forholdsreglerne.

Overordnet går det dog den rigtige vej.

- Vi ligger jo faktisk væsentligt under den grænse, der blev givet for fri rejseaktivitet (færre end 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere, red.), så det er jo positivt, at vi også selv overholder de kriterier. Det er vigtigt, siger han.