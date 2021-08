Danmark skal ikke løfte fattigdomsbyrden for EU

Mette Frederiksen vil arbejde for bedre forhold for danske hjemløse

Danmarks statsminister har adskillige personlige oplevelser med hjemløse, og de fleste er rigtig gode - f.eks. mindes hun med smil i stemmen en særlig løbetur.

- Når jeg har en pause på Christiansborg, løber jeg nogle gange en tur langs kanalerne på Christianshavn. En dag for nogle år siden, da vi skulle passere torvet, hvor der ofte sidder nogle mennesker og får sig en tår over tørsten, rejste en af de unge hjemløse sig og løb med rundt. Og da vi kom tilbage til torvet, satte vi os ned en stund og fik en snak. Det var rigtig hyggeligt, fortæller Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen husker en dag, hvor en ung hjemløs løb en tur sammen med hende. Foto: Jens Dresling

Hus Forbi fylder 25 år I anledning af hjemløse-avisen Hus Forbis 25 års jubilæum har Ekstra Bladet sammen med fire andre medier, Politiken, Jyllands-Posten, Børsen og Information være med til at skrive Hus Forbis jubilæums-nummer. Dette er en del af Ekstra Bladets bidrag til jubilæums-udgaven. Vis mere Vis mindre

Men derudover erkender statsministeren, at ikke alt er, som det burde være, når vi har så mange hjemløse i vores ellers så rige samfund.

Der kan være mange omstædigheder forbundet med, at et menneske sendes ud over kanten, mener statsministeren. Foto: Anthon Unger

Mangler rummelighed

- Der mangler rummelighed i mange af vores større byer, hvor grupper af hjemløse holder til. Byerne er blevet for pæne, så der er ikke længere plads til de skæve eksistenser eller de skæve områder, hvor de kunne holde til. Når det er sagt, er der mange grunde til, at et mennesker bliver hjemløse. Det kan være et stort misbrug, psykisk sygdom eller ulykkelige sociale omstændigheder, der sender et menneske ud på kanten af samfundet, og det har vi så i mange sammenhænge ikke været gode nok til at rette op på.

Mette Frederiksen mener bl.a., at en del af forklaringen er, at psykiatrien har været for presset, så nogle er skrevet ud for tidligt, og det sætter sig i gadebilledet. Det samme gør de mange unge, som måske ikke har fået fodfæste.

Statsministeren gør opmærksom på, at da ca. en fjerdedel af de hjemløse er kvinder, skal der være en særlig fokus på denne store gruppe, fordi de ofte rammes dobbelt med vold og voldtægt. Foto: Jens Dresling

- Nogle unge er sårbare, og dermed er der en sammenhæng med hjemløsheden. Her spiller de høje boligpriser også ind. Samfundet er ikke rigere, end at nogle falder ned imellem stolene. Deres problemer går ikke sjældent på tværs, idet de har flere diagnoser, hvilket kan gøre denne gruppe svær at hjælpe. Men vi må sætte ind tidligt og hjælpe de udsatte børn og unge, før det går helt galt, og så må vi skabe nogle skæve bofællesskaber, hvor de hjemløse kan finde sig til rette og få et privat liv med lidt støtte.

Statsministeren gør opmærksom på, at da ca. en fjerdedel af de hjemløse er kvinder, skal der være en særlig fokus på denne store gruppe, fordi de ofte rammes dobbelt med vold og voldtægt.

EU’s sociale dumping

- Vi har muligvis ikke herbergspladser nok til vores hjemløse, men før vi øger kapaciteten, skal vi se på de udenlandske statsborgere, som benytter de tilbud. Det må stoppe. De åbne grænser skal ikke medføre, at andre lande udfører social dumping. Det er et EU-anliggende, som skal løses i et samarbejde, og det vil jeg tage hul på, for Danmark skal ikke løfte fattigdomsbyrden for det øvrige EU. Reglerne skal strammes.

De manglende herbergspladser gør, at en del hjemløse overnatter ude og dermed er fredløse, hvis dumme mennesker for morskabs skyld går på jagt efter nogen at genere.

De manglende herbergspladser gør, at en del hjemløse overnatter ude og dermed er fredløse, mener Mette Frederiksen. Foto: Anthon Unger

- Jeg kan virkelig ikke stærkt nok sige, hvor rasende jeg bliver, når jeg hører om hjemløse, der er blevet sparket på eller pisset i hovedet, mens de lå og sov. Det er groft og uacceptabelt og bør efter min mening betyde mere overvågning, så potentielle gerningsmænd tænker sig om en ekstra gang, før de begår den slags overgreb. Og gør de det så alligevel, vil overvågning gøre det lettere for politiet at finde dem, fastslår Mette Frederiksen.