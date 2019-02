Danmark skuffer fælt

Danskerne har den værste livsstil i Norden. Det afslører nye tal fra amerikanske Bloomberg, som hvert år offentliggør en liste over verdens sundeste lande.

Mens resten af Skandinavien er i top ti, må Danmark se sig henvist til en 25.-plads klemt ind mellem Slovenien og Grækenland.

Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, mener, at den dårlige placering skyldes unge danskeres tobaksvaner.

- Det vigtigste er jo at forhindre, at unge starter på at ryge. Det er vi bare ikke særligt gode til i Danmark, fortæller han.

- Her i landet er det 17 procent af de 16-24-årige, der ryger, hvorimod det er tre procent i Norge. Det er en kæmpe forskel.

Ifølge Morten Grønbæk er de andre nordiske lande ganske enkelt bedre til at forhindre, at de unge overhovedet tænder det første ligkistesøm.

- I Norge gemmer man eksempelvis tobakken væk og har sat prisen på en pakke smøger op til næsten 100 kroner, forklarer han.

- Svenskerne har gemt cigaretterne i et spøjst system. Når man køber en pakke smøger, får man i stedet udleveret en lille seddel, som man skal gå om i et baglokale og putte i en automat for at få sine cigaretter.

Gymnasieelev: Prisen er altafgørende

Ekstra Bladet har talt med 18-årige Line Nilsson fra Rysensteen Gymnasium, som selv har røget, siden hun var 16. Hun er langt hen ad vejen enig i Morten Grønbæks vurdering.

- Jeg tror helt sikkert, at det vil hjælpe for mig, hvis det var mere besværligt at få fat i cigaretter, men for dem som er afhængige nok og virkelig har brug for deres smøg, skal nok få fat på en, siger hun.

Hvis man virkelig skal gøre en forskel, mener hun i stedet, at man skal ramme de unge på pengepungen.

- Jeg tror at prisen er den altafgørende faktor for at få unge til at stoppe med at ryge. Jeg ville helt sikkert skære ned på mit cigaretforbrug, hvis det kostede 100 kroner for en pakke, siger Line Nilsson.

Tårnhøje cigaretpriser kan måske virke som et indgreb i den personlige frihed, men den udlægning giver Morten Grønbæk ikke meget for.

- Mange mener, at det skal være et frit valg at ryge, men om det er et frit valg, kan man jo sætte spørgsmålstegn ved, når vi ved, hvor afhængighedsskabende det er.