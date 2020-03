Danmark takkede nej til tusindvis af coronatest fra Sydkorea

En sydkoreansk embedsmand henvendte sig for to uger siden til danske myndigheder og tilbød at formidle salg af coronatest på vegne af fire store sydkoreanske producenter.

Producenterne ville på kort tid kunne levere tusindvis af godkendte testkit, men Danmark takkede nej.

Det skriver Berlingske søndag aften.

Direktør for organisationen Korea Trade-Investment Promotion Agency SangHwan Kim, der hører under Sydkoreas ambassade i København, bekræfter henvendelsen fra Sydkorea over for Berlingske.

Kunne levere tusindvis af test

Han fortæller, at der var tale om EU-certificerede leverandører, og at de sydkoreanske producenter på kort tid ville kunne møde 'enhver efterspørgsel'. Men Danmark var ikke interesseret.

Det på trods af at mangel på testudstyr i Danmark blandt andet har fået flere regioner til at stoppe med at coronateste sundhedspersonale, og at mange danskere med symptomer på coronavirus er blevet nægtet testning.

- Svaret fra de danske myndigheder var, at man havde 'situationen under kontrol', og jeg fik det klare indtryk, at den danske kapacitet var fuldt ud tilstrækkelig. Kontaktpersonen fik mit nummer og ville ringe tilbage, hvis situationen ændrede sig. Jeg har ikke hørt noget endnu, siger direktøren til Berlingske.

Danmark ændrer strategi - igen

Sydkorea har haft succes med at bremse spredningen af den smitsomme coronavirus ved at teste hundredetusinder af borgere. I Danmark har regeringen og myndighederne flere gange ændret teststrategi.

Først skulle alle, der havde været på ferie i specifikke lande, testet. Så skulle kun dem med de værste symptomer på corona testet. Søndag blev teststrategien ændret igen.

Fremover skal alle med mistanke om moderat til svær coronasmitte testes.

Indtil videre er 12.351 personer blevet testet for coronavirus i Danmark. Myndighederne har dagligt testet alt fra 200 til knap 1200 personer, fremgår det af den seneste overvågningsrapport fra Statens Serum Institut.

Til sammenligning har sundhedsmyndighederne i Norge testet én procent af befolkningen.

I kontakt med danske virksomheder

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke, men dette har ikke været muligt.

Overfor TV2 oplyser ministeren, at de danske myndigheder arbejder på at 'skaffe testkapacitet'.

- Vi har kontakt til meget store danske virksomheder, der er klar. Det, de har brug for fra myndighederne, får de, lyder det fra Magnus Heunicke.

Corona i tal: Så mange er ramt i Danmark og verden