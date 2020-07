Danmark til grin: Scorer gigant-ordre

Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih har særdeles god grund til at smile i disse dage.

Da han overtog statens vaccineproduktion for 15 mio. kroner i 2017, fik hans firma AJ Vaccines en aftale med i købet, som Statens Serum Institut i 2013 havde indgået med multimilliardæren Bill Gates om en donation på 240 mio. kroner.

Pengene skulle gå til udvikling af en polio-vaccine, som blev endelig godkendt i 2019.

Og nu har sheiken landet den første store ordre på den nye vaccine Picovax, som Gates var med til at finansiere. Det afslører dokumenter fra FN-organisationen Unicef, Ekstra Bladet har gennemgået.

Unicef har i alt bestilt polio-vacciner til en værdi af 365,6 mio. kroner hos AJ Vaccines, hvilket organisationen bekræfter på en mail til Ekstra Bladet:

’Vi kan bekræfte din forståelse af, at tildelingen til AJ Vaccines beløber sig til 57,7 millioner USD til levering i perioden juni 2020 til december 2022,’ lyder det fra Unicef Supply Division.

Her ses Unicefs ordre på 57,7 mio. dollar til AJ Vaccines.

Der venter dog potentielt AJ Vaccines endnu flere millionordrer. Unicef oplyser, at der vil være mulighed for at forlænge aftalen med AJ Vaccines med et år. Herudover vil næste budrunde på poliovacciner til Unicef komme i 2021.

Hemmeligt dokument afslører: Blæste på advarsel

Professor i strategi og forretningsudvikling Anders Drejer kan godt forstå, hvis sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih er overordentligt godt tilfreds med den handel, han lavede med den danske stat.

– Det er jo decideret åndssvagt. Man har nærmest foræret fabrikken til sheiken, og nu viser det sig, at han slipper for at betale for udviklingen af en vaccine, som han bagefter kan tjene mange penge på.

– Som jeg har sagt før, så virker hele det her forløb som en politisk beslutning, hvor man ville af med det for enhver pris. Politikerne glemte så også lige, at der kunne komme en global epidemi, hvor det ikke er en specielt god idé, at man har solgt en så vital statslig interesse, siger han.

Politikerne gav grønt lys: Nu er sheiken i to skattely

Og det er ikke kun en poliovaccine, sheiken har fået en ordre på fra Unicef. Da han overtog statens vaccine-fabrik i januar 2017, fik hans firma AJ Vaccines også rettigheden til en tuberkulose-vaccine (BCVG) med i handlen. I oktober 2018 fik AJ Vaccines en ordre af Unicef om levering af disse tuberkulose-vacciner for USD 4,7 mio. dollars svarende til 30 mio. kroner, hvilket skal ske i perioden fra januar 2019 til december 2023

AJ Vaccines meldte i marts måned ud, at man også for tiden arbejder på at udvikle en vaccine mod corona. Sheikens firma er blandt de 164 kandidater, der optræder på WHO’s liste over, hvem der for tiden forsøger at udvikle en vaccine.

Første ordre sendt afsted

AJ Vaccines holder til i statens gamle vaccinefabrik på Amager, hvor de nu skal i gang med at masseproducere polio-vacciner. Foto: Linda Johansen

På AJ Vaccines LinkedIn-profil fremgår det, at firmaet allerede har sendt de første polio-vacciner afsted for Unicef. I første omgang har man sendt 100.000 doser til Venezuela – og senest er der også afskibet leverancer til Togo og Guinea.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra AJ Vaccines om den store ordre, men de er ikke vendt tilbage.

Vaccine-vanvid: Du betaler sharia-sheikens husleje

Da AJ Vaccines i april måned blev godkendt som leverandør til Unicef, sagde sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i en pressemeddelelse:

’WHO's prækvalifikation er en anerkendelse af vores fortsatte investeringer, som gør det muligt for AJ Vaccines at imødekomme den stigende efterspørgsel på effektive poliovacciner, og vi åbner hermed et nyt kapitel i virksomhedens fortsatte rejse mod at bistå den danske befolkning og et stigende antal mennesker globalt.’

Ikke ét ord om Gates

Multimilliardæren og filantropen Bill Gates donerede 240 mio. kroner til Statens Serum Institut, som Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih fik med i købet af vaccineproduktionen. Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Da politikerne på Christiansborg skulle give grønt lys til at sælge statens vaccineproduktion, blev Gates Foundations donation på 240 mio. kr. ikke nævnt med et eneste ord.

Det afslører det fortrolige aktstykke om salget, som Finansudvalget skulle godkende i sommeren 2016, hvor informationer om handlen er listet op.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, indgik Statens Serum Institut i 2013 en aftale med den amerikanske multimilliardær Bill Gates og hans organisation Bill & Melinda Gates Foundation om en donation på 240 mio. kroner til udvikling af en vaccine mod polio.

Fik ikke besked om Gates-donation: - Himmelråbende

Beløbene fra Bill Gates er blev udbetalt i rater. Eksempelvis bliver der indsat 178,1 mio. kroner i august 2015 – og blot to måneder efter kommer sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih på banen med et købsbud.

Den sidste donation fra Bill Gates kom i maj 2017 – få måneder efter at sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih formelt overtog statens tidligere vaccinefabrik.