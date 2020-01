Danmark topper anti-korruptionsliste trods flere tilbageslag

Danmark mister for femte år i træk point på indekset over, hvor korrupt den offentlige sektor opfattes at være.

Men ikke desto mindre topper Danmark igen i år listen som det mindst korrupte land i verden.

Det viser anti-korruptionsbevægelsen Transparency Internationals årlige undersøgelse af korruption i 180 lande.

I Danmark bør vi være stolte over resultaterne, men også varsomme. Det mener Natascha Linn Felix, der er formand for Transparency International Danmark.

- Vi må konstatere, at tilliden til, at det står godt til, er faldet. Vi kan se, at der er en sammenhæng mellem placering på listen og niveauet af åbenhed omkring partistøtte og lobbyisme.

- Det er et område, hvor vi notorisk får kritik både internationalt og nationalt for de regler, der er om privat partistøtte i Danmark, siger hun.

Det sammensatte indeks er baseret på undersøgelser af eksperters og erhvervslederes opfattelse af, hvor korrupt et lands offentlige sektor er.

Det er derfor ikke et facit over graden af korruption i de enkelte lande.

Hvert land tildeles point mellem 1 og 100. Jo højere point et land modtager, des mindre korrupt opfattes det. Danmark får sammen med New Zealand 87 point, hvilket gør landene til de bedst placerede på listen.

Danmark er gået ét point tilbage.

Lige efter følger blandt andet nordiske lande som Finland, Sverige og Norge.

Det er ikke umiddelbart nylige svindelsager, der er set i det offentlige hos eksempelvis Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Socialstyrelsen, som er årsag til det tabte danske point.

- Opgørelsen er så tilpas sammensat af så mange datasæt, at en enkelt sag ikke vil forårsage det store udsving.

- Det påvirker, hvordan sagerne bliver håndteret, når de kommer frem. Derfor er vi glade for, at det i Danmark stadig er "breaking news", når der er sager om misbrug af magt i det offentlige, siger Natascha Linn Felix.

Ifølge Christian Bjørnskov, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, der har forsket i korruption, er det ikke overraskende, at Danmark ligger helt i top.

- Vi har en særlig tillidskultur, der gør, at folk er meget utilbøjelige til at betale og tage imod bestikkelser. Sådan har det været i 150 år, siger han.

Han peger på, at der er en særlig nordeuropæisk kultur, der også ses i blandt andet Australien, New Zealand og Canada.

- Det har noget at gøre med, at vi er blevet rige, fordi vi har haft velfungerende retsvæsner og uafhængige retsvæsner.

- Så der er nogle historiske grunde til, at vi er blevet rige og derfor stadigvæk er meget rene i dag, siger Christian Bjørnskov.

Indekset måler blandt andet korruption i forhold til bestikkelse og styring af offentlige midler i den offentlige sektor.

Det måler derimod ikke eksempelvis korruption i den private sektor, hvidvask og skattefusk.