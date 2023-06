Danmark topper kedelig kræft-liste

På en liste over antallet af kræfttilfælde per 100.000. indbygger indtager Danmark den kedelige førsteplads. Ekspert er ikke overrasket

Vi ligger nummer et. Vi ligger nummer et - Desværre på en meget uheldig liste.

For de seneste dage er et opslag fra Twitter-brugeren World of Statistics gået viralt med mere end seks millioner visninger.

Opslaget viser antallet af kræfttilfælde per. 100.000. indbygger, hvor Danmark altså indtager førstepladsen med 335 tilfælde.

De nærmeste efterfølgere hedder Irland med 326 tilfælde og Belgien med 322 tilfælde af kræft per 100.000. indbygger.

For overlæge og konsulent i Kræftens Bekæmpelse, Hans Storm, er det dog ikke overraskende, at Danmark indtager den kedelige førsteplads.

Det er nemlig slet ikke nyt, forklarer han. Ifølge ham kan statistik nemlig ikke bare stå alene, da der er en masse bagvedliggende faktorer, man er nødt til at tage højde for.

Derfor giver det også bedre mening kun at sammenligne vores tal med de andre lande fra Nordenm hvor Danmark dog også er højest på listen.

- Og vi ved også godt 'hvorfor', siger Hans Storm.

Rygende tobaksepidemien

For det er nok ikke overraskende, at grunden til den høje placering skal findes ved smøger og alkohol.

- Vi ryger mere og har røget meget mere end andre. Blandt kvinder har vi været blandt de førende i verden. Og selvom vi har fået succes med at få folk til at stoppe med at ryge, så skal vi fortsat betale prisen mange år fremover, fortæller Hans Storm.

Overlægen forklarer derudover, at vi herhjemme har været alt for længe om at få styr på det, han betegner som ’tobaksepidemien.’

- Vi har ikke villet sætte priserne højt nok op til, at det rent faktisk har gjort en forskel. Hvis man kun sætter prisen lidt op af gangen, så giver det måske en lille effekt i et par måneder, før folk lystigt ryger videre, forklarer han.

artiklen fortsætter efter billedet ...

Hans Storm bedste råd til at forebygge kræft er, at lade være med at ryge, drikke mindre og skære ned for kødforbruget. Foto: Thomas Borberg.

Det kedelige svar

Og mens vi stadig ryger for meget herhjemme, så er indtaget af alkohol også alt for højt.

Det fremgår også af tallene. For hvis man dykker ned i, hvilke kræfttyper, der dominerer i den samlede statistik, så er der tre, som stikker klart ud.

- Det er selvfølgelig lungekræft, men også de kræftformer, som hænger sammen med alkohol, som brystkæft og tyktarmskræft, der driver det. Alene 15 procent af alle tilfælde af brystkræft skyldes et for højt forbrug af alkohol, forklarer Hans Storm.

Der er derfor intet nyt under solen, og som det har været i mange år, er det også fortsat Hans Storms anbefaling, som han har gjort det så mange gange før, at der bliver gjort mere ud af forebyggelse.

- Det er kedeligt at være ham, der skal sige, at man skal lade være med at ryge, drikke mindre og skære ned for kødforbruget, men det er nu engang anbefalingen, siger han.

Kan ikke sammenlignes

Mens Danmark og andre vestlige lande er helt i toppen af listen, ser bunden meget anderledes ud.

Her ser man lande som Saudi-Arabien, Nigeria og Indien, der alle har under 110 tilfælde per 100.000. indbygger.

- Der er jo det problem med tallene, at vi helst vil sammenligne os med andre lande, hvor registreringen er i orden – og det er den bare ikke i de lande, siger Hans Storm og uddyber:

- Selvom der er mange rige mennesker i Indien, er der stadig ekstremt mange fattige med en helt anden forventet levetid end os.

'Vi skal alle herfra'

Derfor er der også mange, som dør, før de når op i det, overlægen betegner som ’kræftalderen.’

- Det begynder for alvor at rykke, når vi er over 50 år. Jo længere vi lever, jo større er risikoen for en kræftsygdom, siger han.

Han mener derfor også, at vi først og fremmest skal sammenligne vores tal med landes, som i højere grad minder om Danmark.

- Vi burde kunne komme ned på sammenlignelige landes – som resten af Norden, Storbritannien og Holland – kræftforekomst, for det må også være et niveau, som vi kan nå.

- Der er en masse at hente på forebyggelse, men vi kan aldrig hente det evige liv. Vi skal alle herfra, det er det eneste, som er sikkert, afslutter Hans Storm.

