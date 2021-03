Danmark vil samarbejde om fabrikker med vacciner

Danmark, Israel og Østrig vil etablere en fælles udviklingsfond og begynde fælles bestræbelser på produktion af fremtidig vaccine.

Det siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, på et pressemøde.

- Vi vil skabe to kapaciteter. Vi vil etablere fælles produktion af fremtidige vacciner, siger Israels premierminister.

Mette Frederiksen tog ordet kort efter, og hun var ikke sen til at smide rosende gloser mod Israels premierminister.

- Vi er meget inspirerede af, hvordan I har rullet vaccinerne ud, siger hun.

Nødt til at tage initiativ

Mette Frederiksen siger på torsdagens pressemøde, at Danmark bliver nødt til at tage initiativ, hvis verden fremover ser ind i nye pandemier.

- Vi kan ikke igen tillade at blive fanget på den forkerte fod. Vi ser nye mutationer af corona, og der kan måske komme nye pandemier. Så vi bliver nødt til at tage initiativet, siger Mette Frederiksen.

I 2016 købte AJ Vaccines Statens Serum Instituts vaccinefabrik, og Ekstra Bladet kunne tidligere i dag fortælle, at regeringen kan købe fabrikken helt eller delvist tilbage.

'Vi er åbne over for alle dialoger og mulige løsninger, der kan sikre et øget beredskab for danskerne - også forskellige ejerskabs- og samarbejdsmuligheder,' skriver Jesper Helmuth Larsen, adm. direktør, AJ Vaccines, i en mail til Ekstra Bladet.

Alligevel er Mette Frederiksen rejst til det lille land i Mellemøsten for at indgå et samarbejde med Israel og Østrig, selvom regeringen har fået tilbudt en vaccinefabrik på dansk jord.

Forskning skal styrkes

På torsdages pressemøde fortæller Mette Frederiksen, at samarbejde, forskning og udvikling skal styrkes.

- Vi er i dag blevet enige om at pulje vores viden i et fælles samarbejde for at sikre bedre og mere pålidelig adgang til vacciner, siger Mette Frederiksen videre.

- Vores samarbejde skal styrkes i fremtiden, siger statsministeren.

Og samarbejde, forskning og udvikling skal altså ske i fællesskab med Israel og Østrig for nu, men Netanyahu åbnede på pressemødet op for, at andre lande kunne tilgå samarbejdet.

- Hvis andre nationer vil gå sammen med os, er de velkomne, siger Netanyahu.

Ingen af de tre statsledere vil svare på hvilke omkostninger der er forbundet med samarbejdet.

