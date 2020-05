Danmarks ældste butikschef

Snart 95-årige Anna Larsen lader sig ikke knække af coronakrisen, men rykker sin butik til hjemadressen for at spare penge og fortsat holde åbent

Der skal mere end en hjerneblødning, pacemaker, gravearbejde på et uheldigt sted og en coronakrise til for at slå 94-årige Anna Larsen ud af kurs.

Den gamle dame, der runder 95 om få uger, har i en årrække drevet butik i Horsens med en blanding af antikviteter, gaveartikler, tøj, lamper, puder og 'alt muligt andet', som hun siger om sin bredt favnende varebeholdning.

Den - altså varebeholdningen - er børn, børnebørn og oldebørn i disse dage i gang med at flytte til mors, bedstemors og oldemors hjemadresse i landsbyen Gylling cirka 22 kilometer fra hendes hidtidige butikslokale i centrum af Horsens, hvor hun siden 1998 har drevet Anna Larsen Antik.

Anna Larsen lader sig ikke slå ud af helbredsproblemer eller coronakrise. Foto Anders Brohus

Et sammensurium af de i indledningen nævnte benspænd har således ikke taget iværksætter-genet ud af den livserfarne kvinde, der holder åbent torsdag og fredag fra klokken 14-17.

- Jeg kan lide det, og jeg kan klare det, så hvorfor skulle jeg stoppe nu, siger hun om sin motivation til at kandidere som en af landets ældste, selvstændigt erhvervsdrivende.

Overskud også en drivkraft

Anna Larsen lægger ikke skjul på, at butikkens overskud er med til holde hende til ilden.

- I kraft af butikken har jeg da lidt ekstra til mig selv hver måned, og det er jeg selvfølgelig glad for, siger Anna Larsen, der flyttede fra Brøndbyvester og til Jylland i 1966 på grund af sin afdøde mand, som hun mistede i 1998.

Gravearbejde lige foran butikken i Horsens og coronakrisen har dog også gjort økonomisk ondt på Anna Larsen, der håber, at hun med flytningen får nogle af de tabte kunder tilbage.

- Jeg kan da godt mærke alderen, men ikke på en måde, så jeg har lyst til bare at sidde hele dagen og spekulere på alle mulige ting.

Var udsat for røveri

Heller ikke et røveri for et par år siden, hvor hun blev skubbet omkuld, har slukket gnisten i Anna Larsen, der selv køber sine varer på udstillinger, markeder og hos private. Om det er kostbare, antikke varer eller blot genbrug af mere simpel karakter, er ikke afgørende, bare det kan sælges videre med en lille fortjeneste.

Varesortimentet indeholder også spejle og andre ting til boligindretning. Gravearbejde lige foran hendes hidtidige butiksadresse i centrum af Horsens og coronakrisen har ikke kunnet undgå at gøre indhug i antallet af kunder, men Anna Larsen håber, at de vender tilbage efter hendes flytning til Gylling ved Odder syd for Aarhus. Foto Anders Brohus

Selvom Anna Larsen 'kun' har åbent to dage om ugen, så sker det jævnligt, at hun alligevel åbner på dage, hvor hun egentlig burde have lukket.

- Det er jo hyggeligt og sjovt, og når jeg ofte alligevel har været i butikken på lukkedage, har jeg åbnet alligevel. Det vil jeg nok også gøre nu, hvor jeg har butikken klos op ad mit hjem, siger Anna Larsen.