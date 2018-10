Danmarks ældste færgerute i fare for at blive lukket

MODVIND I MELLERUP: Færgeruten Mellerup-Voer over Randers Fjord risikerer at blive sparet væk. - Vi er før blevet truet med besparelser, så det går nok også denne gang, siger ansatte og frivillige ved det populære færgeleje

Humøret er højt i efterårssolen ved færgelejet cirka 500 meter uden for landsbyen Mellerup 12 kilometer nordøst for Randers. Færgemændene, som skibsførerne af Danmarks ældste færgerute populært kaldes, og de frivillige fra Foreningen for Færgecaféen klos op ad færgelejet lader sig tilsyneladende ikke ryste i alvorlig grad over, at deres arbejde og hobby risikerer at blive lukket ned.

Sådan er den farefulde udsigt nemlig nu, hvor et budgetforslag fra Norddjurs Kommune er sendt i høring i 14 dage frem til 9. oktober. Den hårdt ramte kommune, der som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet står over for massive sparekrav de kommende år, er således nødt til at ofre hjerteblod, hvis de lokale politikere skal nå i mål med et presset budget uden plads til romantik og unødvendige driftsomkostninger.

Overfartsleder Svend Svendsen tager det rimeligt roligt, at lokalpolitikerne nu igen taler om at spare Mellerup-Voer færgen væk. Foto Ernst Van Norde

- Det er sket flere gange før, at vi har været nævnt som en sparemulighed, men det vil være galimatias at gøre alvor af det. Besparelserne vil være minimale i forhold til, hvilken betydning færgen har for lokalområdet og turismen, siger Svend Svendsen, der er overfartsleder for både Mellerup-Voer- og Udbyhøj-færgen cirka 15 kilometer mod nord og tæt ved udmundingen af Randers Fjord til Kattegat.

Skibsfører Benny Nielsen, der efter at have været fisker i en menneskealder for fem år siden blev ansat til at sejle de maximum fire-fem biler og 30 passagerer pr tur fra den ene side af fjorden til den anden, ryster heller ikke på sine garvede hænder.

- Spareplanerne har været oppe at vende flere gange i de år, jeg har været her, så mon ikke det bliver ved snakken, siger den 54-årige færgemand med bopæl i Bønnerup på nordsiden af det nærliggende Djursland.

Borgmester: Håber ikke det sker

Norddjurs Kommune skal spare svimlende 460 millioner kroner over de næste fire år, så den årlige driftsbesparelse ved at lukke Mellerup-Voer færgeruten og landets mindste bilfærge, MF Ragna, på 550.000 kroner syner af småpenge i det store regnskab. Både færgeoverfarten ved Udbyhøj og Mellerup-Voer er dele af Randers Fjords færgefart, som drives i et samarbejde mellem Norddjurs og Randers Kommuner.

Der er ifølge Ekstra Bladets oplysninger en 'vis risiko' for, at den ene af de to overfarter spares væk, og her ligger Mellerup-Voer først for ifølge formanden for miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune, Jens Meilvang fra Liberal Alliance.

Skibsfører og færgemand Benny Nielsen lagde jobbet som fisker på hylden for fem år siden, og det er ikke første gang i de seneste fem år, at han har hørt folk tale om, at hans job er i fare grundet spareplaner. - Jeg tager det stille og roligt og håber det bedste, siger han til Ekstra Bladet. Foto Ernst Van Norde

Men hverken han eller den socialdemokratiske borgmester, Jan Petersen, vil bakke op om at spare den historiske Mellerup-Voer færge væk.

- Jeg er pålagt en opgave om at finde nogle besparelser, og det gør vi selvfølgelig, men personligt går jeg ikke ind for at lukke Mellerup-Voer færgen, siger Jens Meilvang til Ekstra Bladet.

Borgmester Jan Petersen supplerer:

- En del af de forslag, som er med i sparekataloget, bliver ikke til noget. Jeg håber, at Mellerup-Voer er blandt dem, der ikke bliver til noget.

Café afhængig af færgen

Det gør Thorkild Schnell og Svend Munk Pedersen også. Førstnævnte er som formand for Foreningen for Færgecaféen, der med cirka 30 frivillige driver café med kaffe og mormor-lagkage i sommermånederne, i sagens natur stærkt interesseret i, at MF Ragna bliver ved med at sejle kunder til døren.

- Vi bruger overskuddene fra caféen til alménnyttige formål. I 2014 donerede vi 110.000 kroner til et handicapvenligt mole-anlæg ude ved færgen, fortæller Thorkild Schnell.

Der er liv og glade dage ved færgelejet få hundrede meter uden for landsbyen Mellerup, hvor Svend Munk Pedersen og Thorkild Schnell (i ternet skjorte) er blandt de 573 indbyggere. De to pensionister er som aktive i Foreningen Færgecaféen afhængige af, at landets mindste bilfærge bliver ved med at sejle potentielle kunder til døren i sommerperioden. Foto Ernst Van Norde

Den 72-årige pensionist er sammen med sin genbo inde i Mellerup, Svend Munk Pedersen, ved at afmontere et gammelt og vandskadet klaver med endestation genbrugspladsen, så der nu er mere plads til café-gæsterne inde i færgehuset fra 1909.

- Færgen gør så meget godt for lokalområdet. Her tænker jeg også på alle os, der driver caféen, til stor glæde for de mange turister og passagerer, lyder det samstemmende fra Thorkild Schnell og Svend Munk Pedersen.

I 2017 benyttede 20.392 køretøjer og i alt 40.268 passagerer Mellerup-Voer overfarten, som varer fire minutter og sejler, hver gang der er en passager eller to. På de travleste dage bliver det til 80-90 afgange, mens de mest stille kun kræver 30-40 af slagsen.