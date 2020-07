Danmarks ældste ishus lukker

118 år.

Så længe har Danmarks ældste ishus slået rødder på hjørnet af Skovbrynet og Kongevejen i Aarhus.

Men denne sommer er der ikke blevet langet nogen is over disken, og ifølge Århus Stiftstidende er det helt slut med at købe ispinde, øl og kaffe i den lille træbod.

Ishuset er nemlig ikke længere med i planerne hos forpagteren af Aarhus' ishuse, selskabet Unilever, hvis sortiment tæller blandt andet Frisko Is.

Og det betyder, at ishuset lukker.

- Det var mest Steiner-børnene fra skolen, som kom og købte slik, og den gruppe passer ikke ind i vores idé med en kiosk. Der blev også solgt øl, når der var koncerter på stadion, men det kan man lige så godt købe i den anden kiosk med Strandvejen, siger Henrik Mensch, som driver ti andre af byens iskiosker og -huse for Unilever, til Århus Stiftstidende.

- Hvad der nøjagtig skal ske med ishuset, ved jeg ikke. Kommunen vil vist bruge det til andet formål, men hvor sagen nøjagtig står, ved jeg ikke, siger Henrik Mensch.

Ishuset har eksisteret siden 1902. Ifølge avisen var kiosken et samlingspunkt for blandt andre beboerne på Stefanshjemmet, et socialpædagogisk botilbud for folk med fysiske handicap eller hjerneskader.