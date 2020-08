Danmarks ældste legetøjsbutik lukker: - Det er vemodigt

Danmarks ældste legetøjsbutik, Geppels Legetøj, lukker og slukker.

Det skriver sn.dk.

Lukningen skyldes ikke, at virksomheden er i økonomisk nød - tværtimod, fortæller Lars Nybjerg, som ejer legetøjsbutikken sammen med sin hustru, Karina Dyvekær.

- Virksomheden har haft stor vækst både inden og under corona, især grundet vores onlineforretning, fortæller Lars Nybjerg til Ekstra Bladet.

- Det er en livsbeslutning, som især min hustru har taget efter et langt liv i detailbranchen. Nu vil hun se, om livet skal til at indeholde noget andet, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det er primært Karina Dyvekær, som driver parrets legetøjsbutikker. Privatfoto

Får julen med

Butikken, som er Danmarks ældste, ligger i Nykøbing Sjælland. Den lukker 31. december i år og får således julen med.

Virksomhedens anden forretning i Asnæs lukker dog allerede 1. december, mens onlineforretningen er sat til salg og også bliver lukket, hvis den ikke bliver solgt.

- Det er vemodigt, for virksomheden har fyldt rigtig meget, både for os og for vores børn, som er vokset op med at besøge butikken. Men beslutningen har været under opsejling i nogle år, siger Lars Nybjerg.

- Og så da corona kom, og vi fik mere travlt, blev det endnu mere tydeligt, at det er den rigtige beslutning. I mange år har vi altid arbejdet og ikke haft til til at holde ferie, siger han.

- Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer nu.

Danmarks ældste legetøjsbutik har 95 år på bagen. Ægteparret har drevet den i de sidste 28 år.