Danmarks bedste burger fundet

Smagsløgene kildres og oplevelsen er til topkarakter, når restaurantkæden Hungry Dane Burgers serverer deres nykårede vinder af en spise, som snart sagt alle danskere indtager jævnligt.

Danske burgerrestauranter er steget i antal og popularitet de seneste år, og derfor er kåringen af, hvem der serverer Danmarks Bedste Burger blevet endnu mere eftertragtet både som kvalitetsstempel og trækplaster blandt de mange burger-elskere i hele landet.

Med den få dage gamle titel som bagmanden for Danmarks Bedste Burger 2021 er ejeren af Hungry Dane Burgers, Peter Stagetorn Kolos, således fuldt bevidst om fordelene ved at kunne smykke sig med titlen.

- Jeg er hjernen bag selve burgeren, men de sidste, afgørende smagskilder kommer fra højt estimerede Michelin-kokke, afslører Peter Stagetorn Kolos over for Ekstra Bladet om sin vinder-burger. Privatfoto

- Der er ingen tvivl om, at den her konkurrence med madkyndige dommere har kæmpe stor betydning. Både for vores brand og naturligvis for salget af burgere på vores restauranter, siger Peter Stagetorn Kolos, der som koncept-indehaver samtidig er afhængig af, hvordan hans forpagtere formår at leve op til kravene for Hungry Dane.

Der er i øjeblikket fire Hungry Dane-burgerrestauranter i Danmark og én i Sverige, men Peter Stagetorn Kolos forventer, at der vil være mindst dobbelt så mange af slagsen om et års tid.

Alle kan nå 70 procent

Ifølge Peter Stagetorn Kolos har fokus på det seneste været ganske kritisk mod flere af forpagterne, og det er en medvirkende årsag til, at flere restauranter er lukket, siden dørene blev åbnet for den første Hungry Dane i København i marts 2017.

- Vi er i gang med en trimningsproces, fordi vi ikke har været tilfredse med måden, alle restauranterne blev drevet på. I de første år var fokus mere på volumen og indtjening, men på det seneste har vi flyttet fokus mod kvalitet. Det har blandt andet betydet, at jeg har været meget kritisk over for vores forpagtere, fortæller Peter Stagetorn Kolos.

For ham er det ingen videnskab at lave en burger, og de fleste kan uden større kendskab til madlavning nå op på 70 procent af, hvad der er en optimal burger med kræs til alle smagsløg.

Hvis du tror, ketchup er lige så naturlig en del af en burger som bolle og bøf, så tager du fejl. Ketchup er yt, når du skal bygge din burger, mener Peter Stagetorn Kolos.

- Det er fra 70 til 100, det bliver svært. Alle kan, hvis vi ser på det banale i at lave en burger, servere noget, der smager udmærket og er spiseligt. Men skal det være mere end det, bliver det svært, og så er konkurrencen i øvrigt benhård om de sidste 30 procents kvalitetsstempel, vurderer Peter Stagetorn Kolos.

Har hidtil kostet penge

Pia Brixved, der er dommer ved Danmark Bedste-konkurrencen, ved, hvad hun leder efter i en god burger.

- Der skal være noget balance i burgeren – noget surt, sødt, salt og crispy. Burgeren behøver ikke være den dybe tallerken, man opfinder, men den skal være god, siger Pia Brixved til TV 2 Østjylland.

I fjor var det den aarhusianske burgerbar, Kødstadens Burger Joint, der løb med prisen for Danmarks Bedste Burger. En pris, der lynhurtigt fik efterspørgslen for kædens mad til at stryge i vejret, og som ifølge Peter Stagetorn Kolos betød, at Kødstadens Burger Joint gik fra ni til 45 ansatte.

Trods forgængerens umiddelbare succeshistorie fastslår Hungry Dane-ejeren, at det indtil videre ikke har været en god forretning at drive hans burgerrestauranter, tværtimod så har det kostet penge.

- Måske vil titlen hjælpe på det, men jeg tillægger det endnu større betydning, at vi er valgt til at være med til at repræsentere Danmark ved verdensudstillingen i Dubai, hvor der ventes mellem 15 og 25 millioner deltagere, siger Peter Stagetorn Kolos om den globale erhvervsudstilling med pavilloner fra i alt 192 nationer, som begynder 1. oktober og varer et halvt år.

