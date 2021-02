Danmarks bedste vinduespudser: - Hun kan bare ringe

Mette Frederiksen er godt på vej, når det kommer til at pudse vinduer, men er hun ikke tilfreds med resultatet, er hun velkommen til at ringe til Danmarks bedste

Efter landets statsminister, Mette Frederiksen (S), søndag fandt tid til at pudse vinduer i frostvejr, har hun modtaget alt fra buh-råb på sine sociale medier til gode og venlige råd om, hvordan man bedst pudser vinduer.

Men hvorfor ikke spørge en tredobbelt danmarksmester og kandidat til verdensmesterskabet i vinduespudsning, hvordan sådan en rude skal tæmmes.

Sprit er godt

Det har Ekstra Bladet i hvert fald gjort.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen pudser vinduer. Privafoto

Jan Birch Dahlerup har 20 års erfaring i at pudse vinduer, han har vundet danmarksmesterskaberne tre gange, og til daglig er han ansat i Mayday Vinduespolering.

Mette Frederiksen har på billedet stillet sig i en vindueskarm med en flaske Ajax, en klud og et viskestykke. Til det lyder dommen fra Danmarks bedste:

- Sprit er en god start, når der er minusgrader, så hun er på rette vej. Men - der er altid et men - hvis hun skal have det flotteste resultat, skal hun bruge vand, sæbe og sprit, lyder rådet.

Kan bare ringe

Han fortæller, at når det fryser, som det har gjort søndag, har man mellem tre og fem sekunder til at få tørret blandingen af igen.

- Så jeg forstår godt, at hun nøjes med sprit. Og hun kan bare ringe, hvis hun ikke er tilfreds med resultatet, griner han.

En del har kritiseret Mette Frederiksen for, at hun ikke har ringet efter en professionel. Men Jan Birch Dahlerup fortæller, at branchen ikke er i krise, og hvis statsministeren kan få tid til at pudse sine vinduer, vil han ikke blande sig i det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jan Birch Dahlerup har 20 års erfaring i at pudse vinduer, han har vundet danmarksmesterskaberne tre gange, og til daglig er han ansat i Mayday Vinduespolering. Privatfoto

- Mine brødre er også vinduespudsere. De har nok at lave, og vi har nok at lave. Vinduespudserbranchen er ikke i krise. Det er ligesom med håndværkere, og ofte går vi steder, hvor der ikke er mennesker, siger han.

Men han er ikke gået helt forbi corona. Efter han vandt DM sidste år, blev han nemlig inviteret til verdensmesterskaberne i vinduespudsning i Las Vegas. Det skulle have været afholdt i januar i år, men det blev ikke til noget.

- Som jeg har forstået det, er jeg den første dansker, som er blevet inviteret til VM i USA, men nu må vi se, hvornår det bliver.

Tre ruder på otte sekunder

I konkurrencen skal tre ruder af 120 x 120 cm pudses med færrest fejl. Jan Birch Dahlerup kan ikke huske, hvor hurtigt han nøjagtigt gjorde det for at sikre sig guld.

- Jeg mener, at det var syv eller otte sekunder. Og så havde jeg tre fejl, som koster et sekund hver. Men jeg skal nok have skåret tre-fire sekunder af tiden, hvis jeg skal kunne være med til VM.

På den måde er årstiden god at træne i, fortæller han: Man vil nemlig gerne være hurtig færdig.

- Lige i øjeblikket siger vi til os selv: Det bliver snart plusgrader. Vi gider det ikke, og jeg tror ikke, at der er nogen vinduespudsere, der synes, at det er sjovt. Det er koldt med koldt på. Til gengæld er det fantastisk om sommeren, griner han.

Og så et sidste råd, når der skal tørres ned: Uanset teknik må skraberen ikke forlade ruden.

- Gør den det, er det forfra, siger Jan Birch Dahlerup.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mette Frederiksen har de seneste uger givet den hele armen som folkelig på Instagram.