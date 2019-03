Danmarks billigste hus: Solgt på få minutter

50 var klar til at købe Danmarks billigste hus - det første par som så huset, købte det for snuden af de andre

Danmarks billigste hus blev solgt med rekord-fart, og interessen for det lille hus i Thyholm i Vestjylland var mildest talt overvældende.

Det afslører ejendomsmægler Torben Lyngs fra Nybolig Thy og Thyholm.

Huset i Møllegade blev solgt for 75.000 kroner. Den minimalistiske købesum har da også skabt omtale i de landsdækkende medier.

- Der meldte sig omgående omkring 50 interesserede købere. Så jeg valgte at indkalde de tre første købere, så de kunne se ejendommen.

Det første par mødte op klokken 11.00, og de købte huset på stedet. Der blev givet håndslag mellem sælgere og købere efter få minutter. Så jeg måtte gå ud til de andre interesserede, som ventede på at se huset, og fortælle dem, at ejendommen allerede var solgt. Det var de jo kede af.

Men da der var givet håndslag, var der jo ikke så meget at gøre, beretter Torben Lyngs overfor Ekstra Bladet.

Hurtig overtagelse

Torben Lyngs afslører, at handlen ikke er den hurtigste, han har gennemført.

- Men det er tæt på, griner han.

Ejendomsmægler Torben Lyngs. Foto: Nybolig Thy og Thyholm

Det lille hus blev overtaget stort set med det samme af de nye købere.

- Et ældre ægtepar ejede huset. De kunne ikke klare det længere og skulle hurtigt i en ældrebolig. Både hus og have trænger til lidt mere end en kærlig hånd. Da de nye købere så haven, som er en ren jungle, udbrød kvinden:

- Det kommer til at tage min svigerfar og en spade et par måneder at få ryddet op her.

De nye købere er et yngre ægtepar fra Østjylland, som har planer om at sætte huset i tip-top stand og bruge det som bolig nummer to.

Køberne er allerede gået i gang med at renovere huset.

Folk er glade

- De har fortalt mig, at folk i området er meget glade for, at der nu kommer nogle personer, som vil sætte huset i stand. Folk banker på døren og byder dem velkommen, fortæller ejendomsmægleren.

Han oplyser, at der er flere gode tilbud i området.

- Det er stadig et godt tidspunkt at købe på, siger Torben Lyngs.

Ikke luksus

Ejendomsmægleren har aldrig lagt skjul på, at huset i Møllegade ikke ligefrem er en luksusbolig.

Sagt på godt jysk:

- Der er nusset og kræver oprydning. Og så skal man bruge 10 liter Ajax og 50 liter maling på at få det gjort rent og malet. Men der er et OK køkken og badeværelse, og der er tilmed et nyere oliefyr, fortæller ejendomsmægleren.

Han har i øvrigt lovet køberne at kigge forbi, når ejendommen er sat i stand.

Det ligger dog ikke i kortene, at han så også får lov til at sælge det lille hus en gang til.

