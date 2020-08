Danmarks BNP tager største fald nogensinde

Ifølge Danmarks Statistik skrumpede den danske økonomi med 7,4 procent i andet kvartal i forhold til første kvartal. Det er et rekordstort fald

Ifølge Danmark Statistiks BNP-indikator tager Danmarks BNP det største fald nogensinde.

I andet kvartalet er den danske BNP faldet med 7,4 procent, og det er det største fald siden det kvartalsvise nationalregnskab begyndte i starten af 90'erne.

Og det er ikke så lidt.

Den gamle rekord stammer fra finanskrisen, hvor Danmarks BNP i fjerde kvartal 2008 faldt med 2,4 procent.

I sagens natur er det coronavirus-udbruddet samt den store nedlukning af samfundet, der er årsag til det voldsomme fald.

Selv om et fald på 7,4 ser voldsomt ud, så er det ikke så stort som i de fleste andre europæiske lande. I hele EU er BNP faldet med 11,4 procent.

I bunden ligger Storbritannien med et fald på lidt over 20 procent, mens Spanien, Frankrig og Portugal også nærmer sig et fald på 20 procent.

Litauen har klaret sig bedst med et fald på fem procent.

Historieskrivning

BNP er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

- Der er ingen tvivl om, at dagens BNP-tal for andet kvartal vil skrive sig direkte ind i de økonomiske historiebøger, siger cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv i en skriftlig kommentar.

- Et fald i bnp på 7,4 procent over et enkelt kvartal er uhyre voldsomt og aldrig tidligere set i fredstid.

- Vi skal helt tilbage til starten af Anden Verdenskrig i 1940 for at finde et lignende fald i den økonomiske aktivitet på så kort tid, siger cheføkonomen.

Han tilføjer, at med faldet i andet kvartal vil Danmark for første gang siden finanskrisen i 2009 være i en teknisk recession.

En teknisk recession er defineret som to på hinanden følgende kvartaler med en negativ udvikling i bnp. Og fordi det danske bnp også faldt i første kvartal, er der altså tale om en teknisk recession.

Bnp-tallet fra Danmarks Statistik er foreløbigt.

Det bliver løbende revideret, i takt med at der kommer flere tal om udviklingen i økonomien. Det er tidligere set, at der har være store revisioner flere år senere.