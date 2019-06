Danmarks første lejlighedskompleks KUN for hundeejere

Når du flytter i lejlighed, er det ofte uden menneskets bedste ven din side. Sådan er det dog ikke i et nyt lejlighedskompleks i Frederiksund - her SKAL man faktisk have en hund, før man må flytte ind.

Bygningen går under navnet 'hundehuset'. Med sine 18 lejligheder er hundehuset lavet specifikt til de mennesker, der ikke kan få deres hunde med i en normal lejlighed.

Det fortæller manden bag konceptet, Niels Martin Viuff.

- Der er så mange lejligheder, hvor man ikke kan have sin hund med. Det er ofte fordi, bygningen og lejlighederne ikke er lavet til, at en hund kan bo der, så det vil vi lave om på, fortæller han.

I lejlighederne finder man blandt andet meget stærke overflader, lyddæmpende lofte og gulve, der ikke er lavet i træ. Udenfor kommer der også en hundevaskeplads, så de kan få vasket poterne, inden de kommer op i lejlighederne.

Bygningen er stadigvæk i gang med at blive bygget, men den forventes færdig til oktober Foto: PR/Nima

Har altid elsket hunde

Niels Martin Viuff er uddannet bygningskonstruktør, kloakmester og merkonom. Han ejer blandt andet virksomheden NIMA, der står bag byggeriet af hundehuset. Og netop idéen til hundehuset kom ikke bare ud af det blå.

- Jeg mødte en dame, der sagde til mig, at hun synes, at det er megaærgerligt, at der er så mange lejligheder, hvor man ikke må have en hund. Det kunne jeg godt give hende ret i, men som ejendomsejer kunne jeg også sige, at der ikke var så meget at gøre ved det, da lejligheder ofte ikke kan holde til, at hunde bor der. Men umiddelbart efter fik jeg idéen om, hvis man opførte en hel ejendom, der fra start af var tænkt til hundeejere, så kunne det godt lade sig gøre, fortæller entreprenøren.

- Jeg tog kontakt til Dansk Kennelklub, der kom med anbefalinger til os, så vi kunne at designe de optimale lejligheder for hundene og deres ejere, og så startede vi ellers byggeriet i sommeren 2018.

Selv har entreprenøren haft hunde i hele sit liv, hvilket naturligvis også har haft indflydelse på idéen, oplyser han.

Fælleskab om hunde

Formålet med lejlighederne er også at skabe et fælleskab omkring de firbenede venner.

- Der er mange, der, ligesom mig selv, går meget op i deres hunde. Derfor vil vi gerne skabe et fælleskab om hunde mellem naboer, fortæller Niels Martin Viuff.

Men det kan også være en hjælp for ensomme ældre borgere, mener han.

- Der er ældre borgere, hvor deres ægtefælle er død. De har måske ikke råd til at bo samme sted længere. Og hvis de skal flytte i noget billigere, så kan de ikke have deres hund med. Så står de pludselig til at miste både deres ægtefælle og deres hund. De mennesker tror jeg blandt andet, at hundehuset kan hjælpe, mener Niels Martin Viuff.

Der har været så stor interesse for hundehuset, at alle 18 lejligheder er optaget - også selvom lejerne må vente med at flytte ind til oktober - når bygningen står færdig.

Konceptet er også nået ud over Danmarks grænser, hvor Niels Martin Viuff blandet andet har deltaget i en radiopaneldebat på BBC News London. Og han håber også, at der i fremtiden skal åbne flere 'hundehuse,' i både Danmark og udlandet.

- Vi kigger i øjeblikket på at åbne flere lejlighedskomplekser både her i Danmark og i udlandet. Vi forsøger eksempelvis at købe en grund i England, fortæller han.