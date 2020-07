Danmarks mest omtalte gratis is

Fredag klokken 12 byder Danmarks mest kontroversielle ishandler på gratis is.

Tina Jakobsen fra Frederiksberg Chokolade blev i starten af ugen lagt bredt for had efter på Facebook at have protesteret mod politisk korrekthed og fjernelsen af ord som 'eskimo' og 'negerkys' fra det danske iskatalog.

Dagen inden var det en spændt, men afklaret Tina Jakobsen, Ekstra Bladet fik i røret. Hun håber, at den gode frederiksbergske ro og orden indfinder sig. Men den første tid var overvældende.

- Der var da en enkelt sælger, der havde ringet i dag, som ikke havde hørt om det. Så helt berømt er jeg ikke endnu, men ellers har det fyldt nærmest alt ja.

- Hademails, trusler og væmmelige beskeder. Jeg har slet ikke nået at kigge på alle de beskeder og alt, der har stået i medierne. Jeg ville sige, det kneb lidt med søvnen de første par dage.

- Men folk i butikken har været rigtig søde og opbakkende de sidste dage. Og nu håber håber jo selvfølgelig på en god dag som sædvanlig med god stemning på alléen, hvor folk har respekt for hinanden.

En del af sortimentet hos Frederiksberg Chokolade. Foto: Miriam Dalsgaard

Tina Jakobsen vil hellere fokusere på de gode ting ved den gratis isuddeling, der ellers også er en årlig begivenhed hos biksen på Frederiksberg Allé.

Der er gratis is til alle, og hvis man skal snyde sig til mere end en, kræver det en god indsats. De er dog villige til at lade sig imponere. Hun nævner et eksempel

- Ja, sidste år var der en dreng, som fik seks forskellige is, fordi han skiftede tøj seks gange. Det var snedigt! Som udgangspunkt er der en is til alle, og man skal i hvert fald gøre sit arbejde lige så godt som drengen, hvis man vil have mere! siger hun med et grin.