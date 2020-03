Danmarks rigeste bag vanvittig supermarkedskø

Køen hos onlinesupermarkedet nemlig.com har været lige så massiv, som når Skat åbner for årsopgørelserne.

Torsdag var op mod 60.000 personer i kø for at komme ind og handle på supermarkedet, der reklamerer med, at de sætter tingene foran døren. Fredag er presset stilnet af, men tusindvis er stadig i kø.

Torsdag var køen på nemlig.com knap 60.000. En af Danmarks rigeste står bag onlinesupermarkedet. Foto: Skærmbillede

Milliardær er medejer

Bag kæden står en af Danmarks rigeste mænd, Anders Holch Povlsen, der i 2014 købte sig ind i selskabet med 100 millioner kroner mod 49 procent af virksomheden.

Siden har han i flere år skudt millioner efter selskabet, der år efter år været økonomisk udfordret, og hvor milliontab har afløst milliontab.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen ejer en stor del af nemlig.com. Arkivfoto: Mogens Flindt

Seneste regnskab viser, at selskabet har en omsætning på 1,4 milliarder kroner, hvilket er tæt på en fordobling på få år. Til gengæld har der ikke været overskud i de seneste fem regnskaber, og i seneste er underskuddet på 52 millioner kroner.

Men nu har onlinesupermarkedet altså fået sin brede berømmelse. Anders Holch Povlsen ejer onlineportalen sammen med stifteren Stefan Plenge, der sidder i direktørstolen. Og siden mandag har han kunnet konstatere, at antallet af nyoprettede brugere er steget voldsomt. Det er også i den forbindelse, at butikken har indført kø. I en meddelelse fra butikken, som Computerworld har bragt, lyder det:

Dyrt

'De seneste par dage har der været enkelte udfordringer med den øgede brugertrafik grundet den stigende efterspørgsel på at få leveret dagligvarer direkte til hoveddøren. I sidste uge var der 46 procent flere nyoprettede kunder på nemlig.com sammenlignet med sidste år, og i denne uge trender nemlig.com mod en stigning på 400 procent.'

Til gengæld må kunderne nok sande, at de kommer til at betale en del ekstra for at hive ting ned fra hylderne i Holch Povlsens supermarked. Således lavede Politiken i januar et pristjek, der viste, at nemlig.com var den anden dyreste kun overgået af mad.coop.dk.

Maks. tre poser pasta

Nemlig.com oplyser, at Stefan Plenge ikke har tid til at tale med Ekstra Bladet. I stedet har han sendt svar på en række spørgsmål gennem et eksternt kommunikationsbureau.

- Hvordan sikrer butikken de medarbejdere, som skal ud med varerne?

'Chaufførerne stiller varerne foran hoveddøren hos alle kunder, ringer på og træder 2 meter væk fra hoveddøren, ser kunden åbne døren og derefter selv lader kunden tage varerne ind. Og derudover følger vi selvfølgelig myndighedernes retningslinjer.'

'Vi oplever en meget stor stigning i antallet af kunder, der vil handle på nemlig.com, hvorfor vi har måtte indføre et kø-system, der sikrer, at vi kan håndtere de mange kunder. Vi har derfor arbejdet på højtryk med at øge kapaciteten på vores hjemmeside, og vores mål er, at vi indenfor en uge har forbedret kapaciteten på hjemmesiden så meget, at alle der ønsker at handle ikke længere vil opleve nogen kø på nemlig.com.'

- Hvordan håndterer I efterspørgslen både i forhold til at holde varelageret oppe og få bragt ud til kunderne?

'Vi vurderer løbende situationen her hos os og hos vores leverandører. Vi får hele tiden leveret varer til lagret, og vi er særlig opmærksomme på varegrupper med høj efterspørgsel. Derfor har vi nu indført restriktioner for antallet af varer per kunde på de 900 mest efterspurgte varer. Fx kan en kunde i øjeblikket maks. købe 3 pakker pasta. Hvis de prøver at købe mere, vil de få besked om, at de maksimalt kan købe 3 poser. På den måde sikrer vi, at vi kan hjælpe flest mulige med deres indkøb.'

- Er der længere leveringstid?

Vi har stadig leveringstider til de kommende dage og dernæst øger vi hele tiden vores kapacitet for at hjælpe så mange danskere som muligt med at få leveret deres dagligvarer til hoveddøren.'