Danmarks rigeste: Derfor køber jeg jord i Skotland

At den skotske politiker Andy Wightman vil tvinge udenlandske jordbesiddere til at bosætte sig i højlandet, hvis de vil købe mere jord, er ikke noget, som får Anders Holch Povlsen til at fare op ad stolen.

Da da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen er det tværtimod en yderst formel milliardær:

- Det er svært at kommentere på. Det er ikke bare svært. Det er umuligt at kommentere på. Det kan jeg ikke. Men tak fordi du ringer og gør dit forarbejde, siger han.

Gennem de sidste år har Bestseller-milliardæren købt så meget jord op i Skotland, at det amerikanske tidsskrift Forbes har kåret ham til at være landets største private jordbesidder. Det er dog ikke kun land, at han er rig på. Pengetanken bugner også i en sådan grad, at han i skrivende stund er kåret af Bloomberg til at være Danmarks rigeste mand.

Joker med et salg

På spørgsmålet om, hvorfor han netop har kastet sin kærlighed på Skotland, svarer Anders Holch Povlsen:

- Det er en forretning, der har udviklet sig.

- Det er ikke sådan, at det skotske højland ligger dig nært?

- Jo, jo, det er det også. Det er godt, når det kan gå hånd i hånd.

Da Ekstra Bladet forsøger at få svar på, om Anders Holch Povlsen er på vej til at købe mere jord, tager han imidlertid fusen på intervieweren:

- Du kan jo skrive, at vi sælger det her til den første.

Kommentaren følges op med en latter, og han fortsætter:

- Nej, det er pjat. Jeg vil være ked af at debattere i en avis, hvordan og hvorledes, slutter han.