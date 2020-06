Danmarks rigeste fisker tiltalt

I juni sidste år annoncerede Henning Kjeldsen på Facebook, at han ville trække sig tilbage fra fiskeriet "Det har været en god rejse, og jeg har gået 100 procent ind for det".

Årsagen til udmeldingen var i følge Nordjyske, at Folketinget i 2017, havde gjort det ulovligt for storfiskere at låne penge ud til yngre fiskere, der kunne købe andele i både og på den måde få ejerskab og formel ret til at købe egne kvoter.

I følge Fiskerforum fortrød Henning Kjeldsen i november 2019 beslutningen. Han ville alligevel ikke forlade sit fag, og Henning Kjeldsen skulle også have bestilt et nyt kæmpe fiskerfartøj på et værft i Spanien.

- Efter at have fintænkt i en periode, fik jeg nok kolde fødder ved tanken om at skulle sidde på hænderne, og ikke være en del af den branche, der har tegnet mit liv dit sidste mange år, jeg tog derfor kontakt til Salt Ship Design, fortæller Henning Kjeldsen til FiskerForum.

Skibet bliver 88 meter langt og får navnet Gitte Henning. Det bliver det fjerde skib med dette navn, som Kjeldsen får bygget.