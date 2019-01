Danmarks skøreste jobmesse: Her kan du blive prinsesse, hofnar, indianer, pirat og cowboy

- Jeg vil gerne arbejde i køreskolen. Jeg fik selv et kørekort her for nogle år siden, men mon ikke det er udløbet nu, griner 19-årige Katia Toft Donslund fra Grindsted.

Den unge kvinde har taget et sabbatår fra skolen - og nu håber hun på et job i Legoland.

- Det har altid været en drøm for mig. Jeg er kommet meget i Legoland og vil gerne arbejde sammen med de andre ansatte her, siger Katia og hopper op i den lille politibil.

Katia Toft Donslund sammen med afdelingsleder Jens Jakob Vig.

Katia er blot en af de mange unge og ældre, som fredag og lørdag besøger Danmarks skøreste jobmesse i Legoland i Billund.

Her kan drømmen om en karriere som prinsesse, hofnar, indianer, ridder, viking eller Cowboy gå i opfyldelse.

Men lad det være sagt med det samme: Stillingen som høvding er ikke ledig.

I over 30 år har høvdingen Jan været boss for korpset af indianere i Legoland, og han forlader ikke sit telt og sit bål frivilligt.

Skal bruge 600 ansatte

Der er dog også mindre eksotiske stillinger opslået som gartner, kontrollør, rengørings-dame og p-vagt - for blot at nævne nogle få andre jobmuligheder.

I alt skal Legoland bruge 600 nye sæsonarbejdere i år - og ansøgere i alle aldre har en chance.

- Jobdagene i Legoland er for alle, og derfor hilser vi for eksempel også seniorer meget velkomne. Erfarne ansøgere kommer med nogle stærke kompetencer fra arbejdsmarkedet og udgør derfor et rigtig godt supplement til alle vores unge ansatte, hvilket vi har stor glæde af, fortæller HR director Bente Noringriis.

900 sæsonarbejdere er allerede ansat. De er gengangere fra forrige år.

Kirketjener er klar

55-årige Trine Ploug fra Randbøldal ved Vejle er kirketjener og deltids graver på kirkegården.

Hun er mest interesseret i at få et job som gartner i Legoland.

- Jeg vil gerne have lidt ekstra arbejde. Hvis jeg ikke kan blive gartner, så kan det være, at de kan bruge mig som rengøringskone. Jeg har allerede sendt min ansøgning ind, smiler hun.

HR manager Jacob Clausen fortæller, at det helt store trækplaster er arbejdet ved forlystelserne.

- Ja, her kan man få opfyldt sine pigedrømme. Mange har også en skuespiller i maven, som kan blive afprøvet i Legoland. Men vi har brug for mange andre - for eksempel folk, der skal ekspedere i butikkerne. Vi giver ekspedienterne salgs-erfaring på særlige kurser - noget, de kan bruge senere i livet, fastslår Jacob Clausen.

For gammel som sørøver

64-årige Jan Druedahl er egentligt gået på efterløn efter mange års arbejde som socialrådgiver. Men nu vil han gerne have en ekstra tjans i den verdensberømte forlystelsespark.

64-årige Jan Druedahl er egentligt gået på efterløn, men nu vil han gerne være kontrollør. Foto: Anders Brohus

- Jeg er blevet for gammel til at blive sørøver. Så jeg vil gerne være kontrollør. Jeg kan godt lide kontakten med en masse mennesker, og vil gerne være med til at få gæsterne godt ind i parken, siger Jan Druedahl.

Fatima Moustafa og Khabat Murad vil gerne arbejde med mad og drikke. Foto: Anders Brohus

Fatima Moustafa og Khabat Murad er ankommet fra Vejle, hvor de går i sprogskole. De har boet henholdsvis to og tre år i Danmark.

- Vi har tidligere været på besøg i Legoland. Nu vil vi gerne arbejde her. Vi vil gerne arbejde med mad og drikke, siger pigerne, der begge er 22 år.

Landmand søger job

Og så er der skam også en TV-berømthed blandt de jobinteresserede.

61-årige Ole Andersen fra TV-programmet 'Landmand søger Kærlighed' sammen med hustruen Gitte Dahl.

61-årige Ole Andersen fra TV-programmet 'Landmand søger Kærlighed' er kommet til Billund fra Kolding for at studere stillingerne nærmere.

- Jeg gik konkurs med min gård for et halvt års tid siden. Jeg skal jo have noget at lave, men jeg vil helst være min egen herre. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal tænke om det her, siger Ole.

Hustruen Gitte Dahl er mere positivt stemt:

- Jeg kunne faktisk godt tænke mig noget i gartnerafdelingen.

Mange glade smil

Hofnaren Jakob og prinsessen Thea står klar til at byde de mange interesserede velkommen. Jakob puster balloner op og Thea sender de sødeste smil ud i lokalet.

- Vi er så glade for at arbejde i Legoland. Vi har været her henholdsvis tre og fire sæssoner. Man skal helt ned i børnehøjde - men så får man også mange glade smil igen, siger yndige prinsesse Thea, som ellers går på gymnasiet.

Omkring 1.500 personer forventes at besøge jobmessen, som holdes for 13. gang i træk på Hotel Legoland.