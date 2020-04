Danmarks største kyllingeproducent dropper turbokyllingen

Danmarks største kyllingeproducent, Danpo, går nu i gang med at udfase den udskældte, hurtigtvoksende industrikylling, der kendes under navnet 'turbokylling'.

Det skriver Politiken mandag.

Kyllingeracen udgør ni ud af ti solgte kyllingeudskæringer i danske supermarkeder.

Allerede i år vil en stor del af Danpos produktion skifte til en langt mere robust kyllingerace, og inden udgangen af næste år vil al produktion af 'turbokyllinger' efter planen være ophørt.

Dermed bliver virksomheden, som mange har forbundet med billige lørdagskyllinger, blandt de første i verden, der udfaser de hurtigtvoksende kyllinger.

- Det er kæmpestort og måske den største sejr for dyrevelfærden herhjemme, siger Thorbjørn Schiønning, der er kommunikationschef i dyreværnsorganisationen Anima, til Politiken.

- Det er helt usædvanligt, at en producent går så meget foran lovgivningen. Jeg mindes ikke at have oplevet, at en industriproducent fjerner hele bunden af sin produktion.

Internationalt er Holland det eneste land i verden, hvor det er lykkedes helt at fjerne 'turbokyllinger' fra kølediskene.

Racen hedder officielt ross 308 og er rygraden i industriel kyllingeproduktion, da den kan vokse fra nyklækket kylling til 2,1 kilo på blot 33 dage.

Men kyllingen betaler ifølge eksperter en høj pris for det med svækket bentøj, sygdomme, afsvidninger og større dødelighed.

- Vores analyser viser, at skiftet til en langsomt voksende race giver langt mest dyrevelfærd for pengene, og samtidig er det nemt at forstå for forbrugerne, siger Danpos administrerende direktør, Mark Hemmingsen, til Politiken.

Ifølge Danpo vil merprisen på en pakke kyllingebrystfilet være 2-3 kroner.