Danmarks værste parkeringskælder? Her er forklaringen

Parkerings-faciliteterne under det nybyggede Savannehuset i Ørestaden i København får hård kritik fra beboerne. Ejeren forsikrer om, at der er en god forklaring

Hvad hvis jeg holder inderst?

Det spørgsmål stillede flere af beboerne i Topdanmark Ejendommes nybyggede udlejningsejendom Savannehuset, da boligkompleksets parkeringskælder åbnede for delvis brug i slutningen af 2018.

Håndværkerne er netop nu ved at lægge sidste hånd på ejendommen, der om ganske kort tid rummer 234 indflytningsklare lejligheder.

I det underliggende parkeringshus er der mere end 150 parkeringspladser til rådighed, men det er langtfra alle pladserne, der er lige attraktive.

800 kroner pr. måned

Da Ekstra Bladet besøger parkeringshuset, kan avisens udsendte rapporter tælle 15 parkeringspladser, der er decideret ubrugelige, hvis de øvrige parkeringspladser rundt om er fyldt, og man ikke også har nøglen til de biler, der holder bagved.

- Vi har tænkt meget over måden, parkeringshuset er indrettet på. Vi har hørt, at parkerinskælderen skal rumme et vist antal pladser for at leve op til nogle fast satte krav, så vi forestiller os, det er derfor, der er presset så mange pladser ind, siger Thomas Kvist til Ekstra Bladet.

Sammen med Frederik Nebel Olsen har han boet i Savannehuset siden 4. december 2018. De lejer to pladser i parkeringskælderen og påtænker sammen med Frederiks kone at leje en tredje.

- Vi har fået at vide, at de bagerste pladser i vores bås ikke kan lejes ud. Det har vi fået lovning på, siger Frederik Nebel Olsen.

Frederik og Thomas betaler ligesom alle de øvrige bilister, der lejer en plads i parkeringskælderen, 800 kroner om måneden pr. plads. Foto: Jonas Olufson

Smalle pladser

Ud over de upraktiske p-pladser er der mindst en håndfuld parkeringspladser i p-huset, der enten er så smalle, at de kun kan benyttes af ganske få modeller eller generes så meget af betonstolper, at en parkering bliver mere end almindeligt problematisk at foretage, hvis parkeringskælderen nærmer sig fuldbelægning.

- Det virker som formålsløst bureaukrati, at de har klemt så mange pladser ind, siger Thomas Kvist.

Det er langtfra kun Thomas og Frederik, der undrer sig over parkeringskælderen.

Søndag blev billeder af kælderen delt på det sociale medie Twitter.

I vores parkeringskælder får man tildelt en bås ift hvad ens lejlighedsnummer er. Jeg håber, at dem i nr. 114 har en flyvende bil...

I kommentarsporet morer folk sig over byggeriet og sammenligner det med alt fra regeringspolitik til verdens sværeste tetris-spil.

Direktør: Der er en god forklaring

Men der er en logisk forklaring.

Det forsikrer administrerende direktør i Topdanmark Ejendom Flemming Bæk Engelhardt om, da Ekstra Bladet kontakter ham.

- Ved første øjesyn kan jeg godt forstå, at det ligner en fejl med p-pladser, hvor man så at sige 'maler sig op i et hjørne'. Men løsningerne er planlagte og gennemtænkte, forsikrer Flemming Bæk Engelhardt.

Ifølge direktøren vil det kun være muligt at leje de inderste parkeringspladser, hvis man i samme ombæring lejer parkeringspladsen foran.

- Det er lidt ligesom, du kender det i hjem med smalle indkørsler, hvor man skal koordinere, for at man kan komme ud. Det sker for at optimere og få plads til så mange som muligt, lyder det fra direktøren.

- Byggeriet er stadig under indkøring, og vi har ikke fuldt overtaget parkeringskælderen endnu. Så information om, hvordan pladserne lejes ud, er måske ikke er gået præcist nok ud til vores lejere endnu. Der kan derfor være ting, der skal rettes op på, og det vil der naturligvis blive, tilføjer Flemming Bæk Engelhardt.

