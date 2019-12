Danmarks 'værste' vej lukkes i fire dage

Danmarks 'værste' vej, den sekssporede H. C. Anders Boulevard, der går lige forbi Rådhuspladsen i København, lukkes for biltrafik i fire dage fra 30. juni til 3. juli, når Tour de France-starten kommer forbi hovedstaden i 2021.

Det fremgår af et notat fra forvaltningen i Københavns Kommune til Teknik- og Miljøudvalget, skriver TV2 Lorry.

- Der venter os en meget stor opgave. Det her kommer jo til at minde lidt om, da vi afviklede VM i cykling i 2011 – bare meget større. Det er jo en af verdens største sportsbegivenheder, siger Steffen Rasmussen, der er projektchef i Teknik- og Miljøforvaltningen og har til opgave at koordinere Tour-starten til Lorry.

Den danske Tour de France-rute er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at dele af indre by afspærres og bliver epicenter for cykelløbet i København.

H. C. Andersens Boulevard benyttes dagligt af cirka 50.000 bilister, og Vejdirektoratet 'kårede' i 2018 vejen til den 'værste' vej i landets største byer. I myldretiden tager det 7,1 minutter at tilbagelægge en kilometer.