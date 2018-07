Danmarks varmeste arbejdspladser: Her er det 170 grader

Mens nogle danskere nyder varmen fra strandkanten, så lider de arbejdende danskere under årets vilde sommer. Ekstra Bladet har forsøgt at finde de varmeste arbejdspladser

I sommerens hede må de arbejdende danskere svede.

Og nogle må svede en hel del mere end andre, når de udfører deres daglige gerninger for at tjene til føden.

Ekstra Bladet har været med på job hos Kronhjorten Kalle på Bakken, Semat, der rister en endeløs række af grillkyllinger og brandvarme Frederik Ballegaard, som arbejder med glohed asfalt.

Med os har vi et laser-termometer, der skal være med til at afgøre, hvem der har landets (måske) varmeste job.

Maskotten og de 32 grader: Vi har installeret ventilation i hovedet

Det er sjældent, at man får lov til at komme med backstage, men det gør vi nu. Backstage på det børnefamilie-fyldte Bakken, hvor to unge mennesker er klar til at gå i forklædning.

Markus Nielsen og Negin Nini Roshanzamir skiftes nemlig til at trække i det lune og tunge kostume, der indikerer, at man går i rollen som Kronhjorten Kalle.

Der er altid to på arbejde, når Kalle Kronhjort skal vises frem. Foto: Olivia Loftlund

Selvom Kalle altid ligner en frejdig og livsglad kronhjort, er det anderledes for personerne inden i ham.

- Vi smiler faktisk ikke i kostumet, da det vil give ondt i kæberne, griner Negin.

- Men det er et fedt job, for man møder så mange glade børn, indskyder Markus.

High-fives er en del af hverdagen. Foto: Olivia Loftlund

Da han trækker i kostumet, bliver han dog helt tavs. Kalle må nemlig ikke sige noget. Det handler for de unge mennesker om at sende kronhjortens glade budskaber ud via kram, high-fives og en masse vink til både lykkelige, skræmte og ellevilde børn.

Efter en tur rundt på Bakken under den bagende sol stiger temperaturen lynhurtigt i kostumet. Heldigvis har Kalle en virkelig fed og noget uventet feature skjult i kraniet; en kølende ventilator.

- Selvfølgelig sveder man, men det er hurtigt noget, man vender sig til, og det er en del af jobbet, siger Markus og Negin enigt.

Glinsende af sved og med en flaske vand i hånd. Sådan skal en vagt som kronhjort afsluttes. Foto: Olivia Loftlund

Shawarma-kongen og de 130 grader: - Jeg drikker en hel kasse vand

Midt i Nørrebrogades menneske-mylder ligger en lille ikonisk, men langt fra ukendt restaurant for de lokale: Boy's Shawarma.

På rotisserie-spyd drejer omkring 30 kyllinger rundt i et ufortrødent tempo. De brokker sig ikke over varmen.

Og det gør shawarma-kongen Samet, indehaver af restauranten, heller ikke.

- Her er altid varmt. Men i sommerperioden bliver der endnu varmere.

- Det er helt fint at arbejde i. Jeg har prøvet noget, der er endnu varmere, siger han med stor overbevisning.

Samet mener selv, at han har danmarks varmeste restaurant. Foto: Olivia Loftlund

Ekstra Bladets laser-termometer måler blandt andet disken til at være omkring 50 grader, mens den enorme grill buldrer derudaf med 130 graders varme.

- Det værste er, når der ikke kommer nogen vind udefra. Jeg har købt en kæmpe blæser, så den få noget af alt varmen ud.

Samet har en ret enkel måde for at holde hovedet koldt på i løbet af en stegende hed dag.

- Jeg drikker en kasse vand om dagen.

Asfaltøren og de 170 grader: - Det er det hele værd

Ned fra en ordentlig maskine springer Frederik for at fortælle om sit job. Han laver lidt af hvert hos Colas, der blandt andet lægger asfalt, men han er i den grad ramt at varmen.

Ikke kun varmen fra solen, men særligt temperaturen fra den dampende asfalt er med til at få Ekstra Bladets laser-termometer til at stige ufortrødent:170 grader.

Frederik elsker sit job, selvom han koger i asfalt. Foto: Olivia Loftlund

Han og kollegaerne går rundt på den glohede asfalt med et par bundsolide sikkerhedsstøvler og et par tykke sikkerhedsbukser.

- Det er rigtig hårdt, men heldigvis har vi en vandordning. Men man kan godt mærke, at man har brug for en Cola, så man også får noget sukker, siger Frederik Ballegaard, mens han tørrer sveden af panden.

I luften over den nylagte asfalt er der omtrent 70 grader, men de ivrige arbejdere giver ikke op. Selvom det nemt kan mærkes, at man er i live ved fyraften.

170 grader asfalten, når man bliver hældt ud. Foto: Olivia Loftlund

- Når man kommer hjem og har fået et bad, er man helt radbrækket. Efter man har lagt sig på sofaen, falder man bare i søvn.

- Men jeg kan love dig for, at det er det hele værd, siger Frederik, der har et sidste budskab til danskere, når de kommer forbi en brandvarm asfalt; lad være med at gå henover med hunden.