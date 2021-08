Dansede hele natten: Nu får han hug

Lørdag aften fejrede tidligere amerikanske præsident Barack Obame sin 60 års fødselsdag med de 200 nærmeste venner og familiemedlemmer.

Det møder nu blandt andet kritik fra kongresmedlemmerne Ken Buck og Ronny Jackson - begge medlemmer af det republikanske parti - der kalder Obamas fejring for hyklerisk.

Også Ken Buck understreger hykleriet i et tweet:

'Demokraterne vil have dig til at tage maske på, men Obama og Bowser (demokratisk borgmester i Washington DC red.) gør det ikke. Demokraterne vil have færre penge til politiet, men Cori Bush hyrer privat sikkerhed. Hyklerisk eller hvad?'

Nedskaleret fest Selvom 200 mennesker kan lyde af meget til en fødselsdagsfest, så var festen faktisk nedskaleret.

Det skriver PEOPLE.

Det skyldes, at Delta-varianten breder sig ud over USA. Derfor havde den tidligere præsident også sørget for, at der ville være masker klar til gæsterne. Ifølge PEOPLE valgte de fleste af gæsterne dog maskerne fra.

Den amerikanske sangerinde H.E.R var en af de første til festen til lægge et billede op på Instagram. På billedet kunne man se hende og Obama i en dans, og det beskrives samtidig, hvordan den tidligere præsident dansede hele natten.

Det skriver USA TODAY.

Men kort efter hun tog opslaget ned, og lavede et nyt med overskriften:

'så glad for at kunne være SIKKERT med til festen'. Det nye opslag er heller ikke at finde på Instagram længere.

Festens gæsteliste indbefattede blandt andre John Legend, Tom Hanks og Steven Spielberg.

Den tidligere præsident Barack Obama har endnu ikke svaret på kritikken.