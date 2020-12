Dansk aktie suspenderet: Nu skal firmaet undersøges

Det ombruste firma Waturus aktie blev onsdag suspenderet for handel på First North-børsen.

Således skriver Finans, at Nasdaq OMX, der driver First North-børsen, mener, at der hersker en 'væsentligt tvivl', om selskabet lever op til børsens regler.

- Jeg kan ikke gå i detaljer med, hvad det præcist er, vi undersøger, men overordnet handler det om, hvor vidt selskabet overholder reglerne, siger Jakob Kaule, der er chef for overvågning i Nasdaq OMX, til Finans.

Man forventer ikke, at handlen med aktien kan fortsætte så længe, at den undersøges.

Frygter 'svindelnummer'

Waturu lovede, at man ville udvikle en miljøvenlig vandvarmer, og at der lå en stor ordreseddel.

Ifølge Euroinvestor blev en medarbejder fyret samme dag, som personen advarede mod, at der ikke var garanti for ordren, og at investorer er bekymret for, om det hele af et svindelnummer.

Tirsdag afbrød revisionsfirmaet Beierholm samarbejdet med Waturu.

Her lød det fra Beierholm i en meddelelse til Erhvervsstyrelsen, som Finans har fået aktindsigt i:

'Årsagen til vores fratrædelse er, at vi gentagne gange har oplevet samarbejdsvanskeligheder med selskabets ledelse, hvilket samlet gør, at vi har mistet tilliden til denne.'

Aktien dykker voldsomt

Kigger man på selskabets aktie, bliver den dag efter dag også ved med at miste værdi.

I skrivende stund koster en enkelt aktie 4,35 kroner, mens den i december sidste år var oppe i hele 52 kroner per aktie.

Alene i år har aktien mistet 92,37 procent af sin værdi.

'Selvforskyldt'

I november afviste administrerende direktør i Waturu Toke Reedtz til branchemediet CleantechWatch, at vandvarmerne ikke kunne leve op til firmaets grønne løfter, og at produktet ikke blevet leveret.

- Der er jo ikke nogen tvivl om, at meget af det er selvforskyldt i og med, at vi er forsinket med produktionen.

Her justerede virksomheden planen om at fremstille mellem 10.000 og 15.000 vandvarmere ned til 375 vandvarmere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Toke Reedtz men uden held.

I en besked til firmaets investorer lyder det, at man forsøger at overholde reglerne 'efter bedste evne'. Derudover varsler virksomheden, at der formentligt kommer ændringer 'blandt samarbejdspartnerne og rådgivere til selskabet samt ændring af

ledelsen.'

