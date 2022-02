Dansk aktiemareridt: Dårligst i hele verden

For de fleste har 2022 været et økonomisk blodbad, hvis man har investeringer i danske aktier

Højt at flyve, dybt at falde.

Den beskrivelse passer godt på det danske aktiemarked, hvor Danmark indtager en kedelig 1. plads som verdens dårligste aktieland i 2022.

Det skriver Bloomberg.

De seneste tre år har de danske aktier været på himmelflugt, hvor afkastet i gennemsnit har kastet 25 procent af sig om året.

Den tid er nu forbi. Fondsbørsen OMX' index over de 25 mest handlede aktie, C25, skraber bunden. I skrivende stund ligger aktierne 14 procent under i værdi sammenlignet med sidste år.

Tidligere har vindmøllemastodonten Vestas og energikæmpen Ørsted haft vind i sejlene, men siden begyndelsen af 2022 har de danske giganter tabt henholdsvis 17 procent og 23 procent.

Også aktierne hos vores svenske naboer har taget massive tæsk, hvor de også er at finde på listen over de dårligste aktielande.

Håb forude

Der er dog lys for enden af tunnellen, fortæller aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen.

- En masse danske virksomheder ligger i topklassen inden for deres brancher. Jeg tror, at det vil gøre det muligt for dem at tilbageerobre udbytter på længere sigt, selvom det på kort sigt kan være mere udfordrende, siger han til Bloomberg.

Mandag begyndte det danske C25-indeks ugen ud med kursstigninger over næsten hele linjen, men mandag eftermiddag er indekset dykket gevaldigt. Mandag lukkede C25-aktierne med et fald på 1,52 procent i følge Børsen.

Dagen har været særlig slem for de to bryggerigiganter, Carlsberg og Royal Unibrew, der i skrivende stund har tabt værdi på 3,78 procent og 4,02 procent.

Også Ambu, der udvikler, producerer og markedsfører medicinsk udstyr til hospitaler og redningstjenester, har fået gevaldige aktietæsk, hvor selskabet har fået barberet 5 procent af sin værdi.

Efter et særdeles positivt år sidste år har begyndelsen af 2022 været præget af større usikkerhed på aktiemarkedet. Vender de gode tider tilbage, eller bliver 2022 året, hvor hele markedet crasher?

