Dansk astrofysiker: Det er en historisk opdagelse

- Ja, det kan være tegn på, at der findes en form for liv på Venus.

Sådan lyder det fra den anerkendte danske astrofysiker Michael Linden-Vørnle fra DTU Space, Institut for Rumforskning og Rumteknologi, til Ekstra Bladet, efter nye opdagelser på Venus i dag blev præsenteret.

Den danske astrofysiker fulgte selv interesseret det internationale pressemøde, hvor et forskerhold fra University of Cardiff præsenterede det opsigtsvækkende fund.



- Det var jo et meget, meget interessant resultat, der blev præsenteret , hvor de fortalte, at man havde fundet en gas i Venus’ atmosfære, fortæller Michael Linden-Vørnle.

Det er ifølge astrofysikeren yderst interessant, fordi det er første gang, man kan sige, at der er klare indikationer på, at der findes liv andre steder end her på Jorden.

- Man har så at sige fundet en mulighed for, at der kan være liv på Venus, siger Michael Linden-Vørnle.

Venus er tæt på Jordens størrelsen. Den er omgivet af giftige skyer, og det er her, forskere i nye studier siger, der kunne være liv. Foto: ESO

Historisk opdagelse

- For os, der ikke er astrofysikere, vil du forklare, hvor stort det her fund er?



- Det kommer lidt an på, hvordan tingene udvikler sig. Hvis det viser sig, at der rent faktisk findes liv på Venus, så vil det jo være en historisk opdagelse. Viser det sig, at det er en anden organisme, der producerer den her fosfin-gas i Venus’ atmosfære, så vil det stadig være meget, meget interessant, men så vil det ikke være banebrydende, siger han.



Michael Linden-Vørnle understreger også, at man ikke på det her tidspunkt kan komme med en anden fornuftig forklaring på, at forekomsten af den her gas i atmosfæren skulle være andet end biologi.

- Her på jorden kender vi gassen, der opstår af bakterier dannet i iltfri miljøer - f.eks. sumpe - med det er ikke nødvendigvis det samme som det, foregår på Venus, lyder det fra Michael Linden-Vørnle.

- Men det er en mulighed, forklarer han.

Har gjort sig mange anstrengelser

- Kan det være en mere kedelig forklaring på det her, end at der er liv i rummet?

- Forskerne bag har jo gjort sig rigtig mange anstrengelser for at finde en forklaring, der IKKE ville kræve, at der var liv i rummet. Men de er ikke rigtigt kommet med det, siger han.

Derfor mener Michael Linden-Vørnle også, at opfordringen 'se om I kan gøre det bedre end os' - altså kan I komme med et eller andet bud på, hvad det kan være, der skaber det der fosfin i Venus’ atmosfære - i den grad er givet videre til verdens forskere.

- Det, man kan sige, det er, at man har fundet den her gas, og sådan som tingene står lige nu, så er den bedst mulige forklaring, at det kan være tegn på, at der findes liv på Venus.

