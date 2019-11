Dansk Bank ansætter ny direktør

Danske Bank har fundet sin nye mand til at lede driften af banken.

Det bliver hollandske Frans Woelders, som tiltræder stillingen senest med start fra 1. juni 2020, oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

Ud over at blive bankens driftsdirektør bliver Frans Woelders også medlem af Danske Banks direktion, hvor han blandt andet får det overordnede ansvar for it.

- Det glæder mig meget, at Frans Woelders bliver en del af vores ledelse, siger hollandske Chris Vogelzang, administrerende direktør i Danske Bank.

Frans Woelders kommer til Danske Bank fra en stilling som digital ansvarlig for privatkundeforretningen i Royal Bank of Scotland.

Han har derudover tidligere siddet i flere ledende stillinger i den hollandske bank ABN Amro.

- Han har stor erfaring fra ledende stillinger inden for den finansielle sektor og har leveret rigtig gode resultater både inden for it og retail banking og i forhold til at bringe disse områder tættere sammen.

- Det betyder, at han har et særligt godt udgangspunkt for at understøtte vores ambitioner om udviklingen af forretningen de kommende år, hvor vi vil investere i yderligere digitalisering på tværs af banken.

- Jeg er sikker på, at han vil bidrage betydeligt til vores indsats for at blive en bedre bank til gavn for alle vores interessenter. Vi ser frem til at byde Frans Woelders velkommen, siger Chris Vogelzang.

Udnævnelsen af Frans Woelders følger, efter at Chris Vogelzang i september lavede en justering af sin organisation.

I samme forbindelse meddelte Danske Bank, at driftsdirektør Jim Ditmore ville forlade sin stilling som driftsdirektør.

Siden Jim Ditmore forlod Danske Bank, har driftsopgaverne ligget hos Chris Vogelzang.

Det vil de blive ved med, indtil Frans Woelders tiltræder sin nye stilling.