Dansk bank ramt af cyberangreb

Nordea er blevet udsat for et 'delvist overbelastningsangreb', som har påvirket adgangen til mobil- og netbank

Hvis du er kunde i Nordea og har haft problemer med at logge på din mobil- og netbank de seneste dage, så er der en rigtig god forklaring.

Banken er nemlig blevet udsat for det, de selv kalder et 'delvist overbelastningsangreb'.

Det oplyser Nordea Danmarks presseafdeling til Ekstra Bladet.

'Nogle af Nordeas tjenester har været udsat for et delvist overbelastningsangreb. Det er lykkedes os at sikre, at kunderne kan logge på mobil- og netbanken.'

'Nogle af vores tjenester har dog fungeret langsomt. Vi fortsætter arbejdet med at sikre adgang til tjenesterne,' lyder svaret i en mail.

Det er endnu uvist, hvem der står bag angrebet.

'Vi er i gang med at undersøge angrebet. Vi tager situationen meget alvorligt og arbejder på at finde frem til årsagen,' oplyser banken.

FinansWatch skriver, at koncernen har oplyst sine finske kunder, at banken er blevet ramt af et cyberangreb, som også her påvirker adgangen til mobil- og netbank.

Ifølge mediet er det et såkaldt DDoS-angreb, banken er blevet udsat for. Det er et overbelastningsangreb, hvor angriberne med vilje overbelaster en hjemmeside, så den bryder sammen eller ikke kan svare.