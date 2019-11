Dansk betalingsgigant fyrer to topdirektører

Den danske betalingskæmpe Nets har sparket to af koncernens i alt syv direktører på porten.

Det oplyser Nets i en pressemeddelelse fredag.

Her lyder det også, at man har hentet to nye ansigter til virksomheden, herunder Nordeas tidligere vicekoncernchef Torsten Hagen Jørgensen.

Det betyder samtidig, at forretningsdirektør Thomas Jul forlader Nets.

'Thomas Jul har været central i at forankre et kommercielt mindset samt et stærkt kunde- og produktfokus i Issuer & eSecurity Services. Vi begiver os nu ud på den næste fase af vores strategiske rejse, og Torsten Hagen Jørgensen har i kraft af sin store erfaring fra den finansielle sektor, sit netværk og omfattende viden om udstedere på tværs af Europa den rette profil til at gøre os til en førende europæisk spiller inden for issuer services,' siger Bo Nilsson, Group CEO for Nets.

Gianluca Ventura fra mobilgiganten Vodafone tiltræder ligeledes i en ledende stilling i Nets. Han skal være ny HR-chef.

Ændringer træder i kraft omgående.