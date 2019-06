Dansk billede går verden rundt: Her er sandheden bag

Billedet af slædehunde, der løber over et smeltende, krystalblåt hav, har spredt sig som en steppebrand over hele verden.

Danske Steffen Olsen er manden bag billedet. Til dagligt forsker han i klimaet for Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Og det var i forbindelse med sit forskningsarbejde på Grønland, at han tog det vilde billede.

- Vi var som mange gange før ude for at hente noget af vores forskningsudstyr, da vi godt kunne mærke, at der skete noget ekstraordinært, fortæller Steffen Olsen til Ekstra Bladet.

- Det er ikke unormalt, at det øverste lag af det frosne hav smelter, men dét, der var det specielle, var, at det gik så stærkt, som det gjorde. Og med temperaturer på 17 grader smeltede vandet under fødderne på os, indtil det var næsten en halv meter højt. Det var blandt andet derfor, jeg tænkte, at jeg blev nødt til at dokumentere det. Så jeg hev min fire år gamle Sony Xperia op og tog billedet.

Steffen Olsen skulle for tiende år i træk op og hente de måleinstrumenter, der var blevet sat op i december sidste år. Måleinstrumenterne bruges til at undersøge ændringerne i havstrømmene og i vejret. Planen var oprindeligt, at de havde to uger til at hente udstyret, men efter et par dage skulle de pludselig løbe stærkt.

- Det var nærmest fra den ene dag til den anden, at temperaturerne steg helt vildt, og så vidste vi godt, at vi ikke havde meget tid til at få hentet udstyret, inden det blev oversvømmet og ødelagt.

Forskerne nåede dog at få fat i instrumenterne i tide. Det står nu sikkert i deres hytte i Thule-området.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA — Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) 14. juni 2019

International interesse

Efter billedet blev taget torsdag sidste uge, er interessen for det eksploderet verden over.

En meget overvældende oplevelse, fortæller Steffen Olsen, der blandt andet konstaterer, at imens han har snakket med Ekstra Bladet, er der kommet omkring 2000 notifikationer på hans Twitterprofil.

- Vi var jo ikke på fotosafari. Vi var i gang med at gøre vores arbejde og hente vores målingsudstyr, så det ikke blev oversvømmet. At billedet så pludselig ligger overalt på internettet, det er virkelig overvældende, fortæller han og siger dertil, at han blandt andet skal snakke med BBC, umiddelbart efter han har snakket med Ekstra Bladet.

- Er man ikke stolt, når man tager et billede, der bliver spredt på den måde?

- Som person bliver jeg naturligvis stolt over, at folk af den ene eller anden årsag bliver ramt af det her billede. Som videnskabsmand er jeg dog lidt bekymret for, hvad billedet bliver brugt til.

Et øjebliksbillede

Den danske DMI-forsker er glad for interessen, billedet har fået. Han har dog også nogle bange anelser om, billedet kan blive overfortolket.

- Det er et øjebliksbillede, jeg har taget. Det kan ikke bruges til at sige noget generelt om klimaforandringerne, men det kan være et billede på den største afsmeltning nogensinde i Grønlands historie. Det er noget, vi set hvert år, men aldrig så stor afsmeltning på en dag.

- Der er jo mange, der ser det som et symbolsk billede på klimaforandringerne. Hvad synes du om det?

- Det er okay, at billederne bliver brugt som et symbolsk billede til at snakke om klimaforandringer. Man kan bare ikke bruge det som videnskabelig fakta.

- Når isen smelter på grund af varmen, så forsvinder overfladen af is. Isen er jo hvid og reflekterer derfor sollyset tilbage. Når isen forsvinder, så holder vandet længere tid på varmen, og så smelter isen endnu mere - så det er en ond cirkel. Det er blandt andet den onde cirkel, som billedet kan være et eksempel på.

Billedet blev taget ved det grønlandske område Inglefield, der ligger på den nordvestlige del af Grønland.