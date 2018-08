Dansk bøsseklub må ikke udvide: Kan være moralsk anstødelig

Porno- og sexklubben Body Bio, som har ligget på Vesterbro i 26 år, må ikke udvide med toiletter og værested, da bestyrelsen i ejendommen mener at klubben kan være 'moralsk anstødelig' for de andre beboere

Facaden er mørk, og går du forbi ville du aldrig ane, hvad der gemmer sig i kælderen på Kingosgade 7. Bag døren med regnbueklistermærket og et diskret skilt med titlen 'Body Bio', gemmer der sig en anden verden. En pornobiograf og sexklub, hvor der er plads til alle. Primært besøgt af homoseksuelle mænd, men gæstes også af transvestitter, heteroseksuelle par og såkaldte ladyboys. Ejer Carl Nielsen vil gerne udvide klubben, så gæsterne får plads til at samles om sociale begivenheder såsom fodboldkampe. Men det må han ikke for andelsforeningen. Klubben kan opleves som moralsk anstødelig, mener de.

- Vi er et helle for alle. Et sted hvor man kan komme, som den man er, uden at nogen dømmer en. Vi er en sexklub, men også et mødested, hvor man kan hygge sig og være i fred, siger 65-årige Carl Nielsen, som har ejet og drevet Body Bio i lokalerne på Vesterbro de sidste 26 år.

- Jeg har aldrig puttet røde lys og dildoer i vinduet. Body Bio er et frikvater fra hverdagen, hvor man skal kunne komme ind, uden det vækker opsigt, siger ejer af Body Bio, Carl Nielsen. Foto: Linda Johansen

Brug for et mødested

Body Bio spreder sig over et areal på 320 kvadratmeter, som blandt andet rummer bollerum, pornobiograf, sauna-afdeling, 'gloryholes' og meget mere. Carl vil udvide sexklubben med et yderligere rum. Gæsterne efterspørger et område, hvor de kan mødes og tale, se grand prix, spille på spilleautomater og være på computer. Altså alt det, der ikke har noget med sex at gøre. Men udvidelse er, som nævnt tidligere nemmere sagt end gjort.

Carl Nielsen fortalte første gang om konflikten Radio24Syv Morgen: Hør reportagen her

- Da jeg købte ejendommen, der grænser op til min Body Bio, forhørte jeg mig hos andelsforeningen og fremlagde, at min udvidelse udelukkende ville være til aseksuelle formål. Jeg ville aldrig reklamere med kulørte lamper, dildoer eller lignende. Det gør jeg i forvejen ikke, siger Carl Nielsen.

- Det ligger mig stærkt på sinde, at have en høj moral. Hvad der foregår bag lukkede døre, er helt privat. Jeg har haft min sexklub i 26 år, og har stort set aldrig modtaget en klage. Kun en enkelt overbo, som kunne høre os lidt om natten. Da jeg fik det at vide, lydisolerede jeg straks for 15 tusind kroner. Jeg synes ikke, hun skulle have gener med os i kælderen.

Moralsk anstødeligt

Andelsforeningen forbød Carl Nielsen at benytte de nye lokaler til andet end lager. Ifølge vedtægterne i ejendommen, må der ikke drives forretning, der kan være 'moralsk anstødeligt'.

- Jeg bliver faktisk rigtig ked af, at bestyrelsen anser Body Bio for at være en 'moralsk anstødelig forretning'. Jeg ved, hvor meget det betyder, at vi er her. At minoriteter kan komme ind her, og være i sikkerhed.

- Det er ikke altid let at springe ud som bøsse, eller for den sags skyld transseksuel. I Body Bio kan man være sig selv uden at blive set skævt til. Det er meget vigtigt for mig, fortæller Carl Nielsen, som selv er homoseksuel.

Vi er forsigtige

Ifølge bestyrelsesformand i andelsboligforeningen AB Veki, som råder over ejendommene i Kingosgade 3, Laura Marie Sørensen er der flere grunde til, at Body Bio ikke må udvide med ekstra lokaler.

- Vi er i bestyrelsen bekymrede for forsikringen i ejendommen. Hvis Carl Nielsen vil lave en dør gennem sin sexklub til de lokaler, der hører til vores ejendom, vil det være i strid med vores vedtægter. Man kan ikke uden videre drive forretning på to matrikler i forhold til forsikring, fortæller Laura Marie Sørensen.

- Derudover er det generelt imod vores vedtægter, at drive virksomhed, som kan opleves som moralsk anstødeligt. Her tager vi både hensyn til de nuværende beboere, men også til hvad kommende beboere i ejendommen, skulle synes om virksomheden. Vi har blandt andet også takket nej til en 7-Eleven, da vi var bange for at det ville give for meget renderi omkring ejendommen.

Carl Nielsen fortæller selv, at der aldrig i de 26 år han har haft virksomhed i nabolokalerne, har haft nogen klager fra de andre beboere. Tror du beboerne i din forening ville have et problem med Carls forretning?

- Vi arbejder som sagt ud fra et forsigtighedsprincip, og vil gerne holde os indenfor bestyrelsensvedtægter. Carl er selv beboer i ejendommen, og hvis han gerne vil have ændret i vedtægterne, har vi bedt ham indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde. Det har han indtil videre ikke ønsket.

Laura Marie Sørensen fortsætter og understreger:

- Vores beslutning har intet at gøre med, at det er en virksomhed, der gæster homoseksuelle. Vi ville have samme holdning hvis det var en swinger-klub for heteroseksuelle.

Kæmper videre

Carl Nielsen, ejer af Body Bio, stopper ikke. Hvis han ikke kommer til enighed med bestyrelsen i ejendommen, er han klar til at tage sagen i retten.

- Jeg føler mig krænket. Det kan ikke passe, at de skal vurdere, at vi i Body Bio skulle lave moralsk anstødelig virksomhed. Vi opfører os ordentligt. Det eneste vi i virkeligheden vil, er at få lov til at passe os selv, siger Carl Nielsen.