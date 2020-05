Dansk borgmester skuffet: Folk udnytter coronakrisen

Mange udnytter, at kontrollørerne udebliver, til at snyde i bussen, så nu hæves kontrolafgiften til 1200 kroner

- Jeg er skuffet. Meget skuffet.

Sådan siger Morten Andersen (V), borgmester og formand for Fynbus, der står for buskørslen for Region Syddanmark og de ni kommuner på Fyn og Langeland.

I marts og april har der på grund af coronasmittefare ikke været billetkontrollører i busserne, og da de vendte tilbage i begyndelsen af maj, var snydeprocenten femdoblet fra to procent til ti procent.

- Det er meget, meget skuffende – ja, faktisk foruroligende - at så overraskende mange har udnyttet situationen til at snyde på et tidspunkt, hvor vi ellers er af den opfattelse, at danskerne har vist samfundssind, siger han.

Så Fynbus har skruet bissen på ved at hæve kontrolafgiften fra 750 kroner med hele 450 kroner til 1200 kroner.

- Det gør vi for at sende et signal om, at det er uacceptabelt at snyde.

Han fortæller at passagerindtægterne kun dækker en del af den samlede udgift til busdriften. Resten finansierer kommuner og regioner – altså skatteyderne – og herunder altså folk, der aldrig kører bus.

- Så folk, der snyder i bussen, snyder i sidste ende samfundet, siger Morten Andersen, som ikke kan udpege særlig aldersgrupper eller befolkningsgrupper som mere tilbøjelige til at snyde.

- Det er over en bred kam folk, som vi ikke forventede ville snyde.

Han hverken håber på eller forventer, at Fynbus i kraft af de højere bøder kan se frem til en bugnende bødekasse.

- Håbet er, at dem, som troede, det var i orden ikke at købe billet, nu forstår budskabet. Vi har i forvejen en stor udfordring med at overbevise borgerne om, at det faktisk er betryggende og sundhedsmæssigt forsvarligt at benytte sig af den kollektive trafik.

Formanden siger, at når snydeprocenten er normaliseret til to procent, normaliseres bødestørrelsen til de hidtidige 750 kroner.

Når folk har haft lettere ved at køre på frihjul i busserne, skyldes det, at man på grund af smittefare ikke skal forbi chaufføren ved fordøren. Man kan kun gå ind og ud ad de bagerste døre.

Fra i morgen mandag kan der være flere passagerer i busserne ifølge de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. En 12 meter lang bus kan eksempelvis tage 50 passagerer med.