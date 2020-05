Dansk busselskab tæt på konkurs

Der er brug for et større trecifret millionbeløb, hvis det regionale busselskab Midttrafik fortsat skal køre på de danske veje.

Busselskabet, der har ruter overalt i Region Midtjylland, er nemlig så presset på økonomien, at det er truet af konkurs.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Mangler 420 millioner

Helt konkret står Midttrafik ifølge Horsens Folkeblad akut og mangler 420 millioner kroner. Penge trafikselskabet nu håber, de østjyske kommuner er villige til at låne.

- Vi er lige nu i en meget alvorlig situation, og vi har derfor akut brug for likviditet, forklarer Claus Wistoft, der er formand for Midttrafik.

Horsens Kommune er blandt andet blevet bedt om et beløb i omegnen af 12 millioner kroner, mens Silkeborg Kommune skal lægge 9,5 millioner kroner på bordet.

Retter bøn mod minister

Derfor er der nu lagt op til, at Region Midtjylland og kommunerne sammen skal diske op med en redningsplan i millionklassen.

Sådan lyder det fra formanden for plan- og vejudvalget, Hans Okholm (SF), som også er næstformand i bestyrelsen for Midttrafik. Han retter samtidig en bøn mod transportminister Benny Engelbrecht.

- Der er tale om en midlertidig foranstaltning, for vi er slet ikke i tvivl om, at vi nok skal få penge fra Trafikministeriet til at dække vores tab, da det er trafikministeren, der har vedtaget de betingelser, vi skal arbejde under. Vi ved bare ikke, hvornår vi får pengene fra Trafikministeriet, og derfor beder vi kommunerne og Region Midtjylland om et midlertidigt tilskud for at undgå konkurs, siger han til Midtjyllands Avis.

Fortørnet minister

De danske busser har haft det særdeles svært under coronakrisen, efter at statsminister Mette Frederiksen gik ud og opfordrede danskerne til ikke at benytte sig af offentlig transport eller holde det på et minimum.

Senere forbud har heller ikke hjulpet på den økonomiske deroute for busselskaberne.

21. april blev billeder af proppede busser på sociale medier nemlig for meget for transportminister Benny Engelbrecht, der indførte et straksforbud mod mere end halvfyldte busser. Det skrev ministeren i en pressemeddelelse.

- Jeg blev faktisk ret fortørnet over at se billederne med fyldte Flixbusser. Jeg synes, at vores opfordringer om at undgå trængsel i den kollektive trafik har været ret klare og velbegrundede. Undgå smittespredning - følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger, lød det fra transportministeren.

- Jeg har derfor bedt sundheds- og ældreministeren om at udstede en bekendtgørelse om tilladt maksimalbelægning i fjernbusserne. Herefter må fjernbusserne på intet tidspunkt være mere end halvt fyldte. Påbuddet gælder fra i dag, uddybede han.