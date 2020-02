Dansk butikskæde opfandt genbrugsskov for sjov

'Anna og Clara ejer 987 HA genbrugsskov i Böhmen. Skoven er tilplantet med tidligere års kasserede juletræer - i tilknytning har de en lille papirmølle, der fremstiller deres servietter'.

Denne 'oplagt humoristiske' tekst har prydet butikkerne i den danske butikskæde Søstrene Grene i de sidste 30 år, men ifølge Forbrugerrådet Tænk, som DR Detektor har spurgt, kan teksten være vildledende for forbrugerne.

Det skyldes, at det faktisk er muligt at genplante juletræer, skriver DR.

Kritikken fra Forbrugerrådet Tænk preller dog af på administrerende direktør for Søstrene Grene Mikkel Grene, som i et interview med Detektor holder fast i, at kunderne kan gennemskue humoren i butikkens skilte.

- Den kontekst, der er i Søstrene Grene, er, at der er en historiefortælling om Anna og Clara, som går igen igennem butikken på forskellige skilte, hvor der bliver fortalt forskellige ting, som helt oplagt er en historiefortælling, og det her skilt er en del af den historiefortælling, siger han.

Søstrene Grene har på trods af direktørens afvisning af kritikken ifølge DR taget det omtalte prisskilt ned i deres butik på Amagertorv i København.