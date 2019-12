Dansk by invaderet af rotter

I Kolding Kommune har man fået nok.

I et Facebook-opslag med ordlyden 'Stooooooop rottefodringen ved Slotssøen' kommer kommunen således med et stort og alvorligt opråb til borgerne; lad brødet blive hjemme, når du går tur om Slotssøen i centrum af byen.

Det sker, efter at området omkring den smukke sø er blevet overrendt af rotter, som ikke umiddelbart er til at få has på.

Rotterne nyder nemlig godt af alt det brød, som ænder ikke får hapset i sig, og på den måde skaber den ellers hyggelige andefodring grobund for, at rotterne kan leve i bedste velgående.

Mange henvendelser

Ifølge JydskeVestkysten har Kolding Kommune fået intet mindre end 665 henvendelser om rotter alene i november. Til trods for, at rotter som udgangspunkt er et dyr, der er aktive om natten, har flere koldingensere spottet det sygdomsbærende, lille kræ i dagtimerne.

- Det fortæller os, at nattekvoten er opbrugt, og at rotterne nu er nødt til at operere i dagtimerne for, fordi de er så mange, siger Line Ankjær, biolog i by- og udviklingsforvaltningen til JydskeVestkysten.

Siden 2017 har man lagt fælder rundt omkring Slotssøen for at komme rotterne til livs, og indtil nu har 111 rotter mistet liv efter at være hoppet i fælden.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix/Jacob Ehrbahn

Men hvis borgerne bliver ved med at fodre ænder og i samme ombæring rotter, vil rotterne forblive mætte, og de går næppe i fælden.

Flere grunde

Udover at hjælpe med kommunens rotte-problem vil det have flere andre positive effekter på ande-livet omkring søen, hvis folk spiser brødet selv.

Det forklarer Kolding Kommune videre i Facebook-opslaget.

Blandt andet får ænderne dårlig mave af alt det brød, hvilket medfører, at der kommer flere alger, som nyder godt af fugleklatter, i vandet.

