Dansk by plaget af rådden lugt: Nogle gange skal jeg kaste op

De sidste otte måneder har en konstant rådden lugt lagt sig som et tungt tæppe over Kalundborg.

Den stammer fra byens biogasanlæg.

Men nu har de lokale fået nok af den ækle lugt. De vil have anlægget lukket ned.

Jeg skal kaste op

47-årige Malene Jørgensen er i særdeleshed påvirket af den rådne lugt.

- Der lugter af en blanding af rådne æg, dyrelort og menneskelort. Det er næsten ikke til at beskrive. Nogle dage er det okay, men nogle dage stinker det. Jeg får endda ondt i hovedet, kvalme og skal kaste op, når lugten er over byen. Jeg bliver nødt til at tage hovedpinepiller og lukke vinduerne, siger hun til Ekstra Bladet, der er på besøg i byen.

Malene har flere gang været nødsaget til at udskyde aftensmaden indtil klokken 22.00 om aftenen, fordi det lugter så meget.

Malene Jørgensen er 47 år og førtidspensionist. Hun bor centralt i Kalundborg. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvis de ikke snart gør noget ved den lugt, så håber jeg, at anlægget bliver lukket. Jeg tror nemlig godt, at man kan blive syg af lugten, fortæller hun.

Malene Jørgensen oplever dog, at når lugten forsvinder, så får hun det bedre.

Den 70-årige Arne Munk mener, at man skal lukke anlægget helt ned.

- I perioder stinker det så meget, at man er nødt til at blive inden døre hele dagen og lukke vinduerne. Det stinker af rådden fisk. Jeg håber på, at man lukker lortet.

Arne Munk har boet i Kalundborg i 25 år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Vi har ikke ramt skiven

Ekstra Bladet har været i kontakt med driftschef på Kalundborg Bioenergi, Erik Lundsgaard. Han ønsker ikke at udtale sig. Han fortæller dog i et interview med TV2 Øst, at de har haft nogle problemer.

- En opstart af et bioenergisanlæg vil tage et halvt års tid normalt. Vi har så ikke ramt skiven, og det er vi sgu kede af. Men der vil være en indkøringsfase, siger Erik Lundsgaard til TV2 Øst.

- Vi har haft nogle problemer med biologien i vores filtre. Det er lidt ligesom surdej, man skal starte helt forfra, og det har vi gjort, forklarer han til TV2 Øst.

Kristoffer Olesen har nærmest vænnet sig til lugten. Han har boet i Kalundborg det meste af sit liv.

Kristoffer Olesen går på Kalundborgegnens Produktionsskole. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det har lugtet meget i over en måned, og det er rigtig slemt. Det lugter af rådne æg. Jeg håber derfor, at man får fjernet stanken hurtigst muligt. Det er nemlig ubehageligt. Lugten er dog blevet lidt bedre, men måske har jeg bare vænnet mig til det, siger han.

Den hjemmegående Ditte Thulstrup har nærmest ikke lyst til at træde ud af sin bil, når hun befinder sig i Kalundborg.

Ditte Thulstrup håber der snart kommer en løsning, så lugten forsvinder helt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det lugter af rådne æg. Jeg bor dog lidt uden for byen, men hver gang jeg er inde og handle, så kan jeg lugte det. Man får lyst til at blive inde i bilen og droppe at handle ind. Jeg håber, at de snart finder en løsning. Lidt lugt her og der er fint, men det burde ikke være herinde i byen. Det skal de snart til at finde ud af det.

Ifølge TV2 Øst er det nu kommet frem, at lugten faktisk er så slem, at den overtræder miljøgodkendelsen, for hvor meget det må lugte.

Nu vil Kalundborgs Kommunes Teknik- og Miljøudvalg til at gå ind i sagen.