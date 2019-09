Dansk by skifter navn

Stednavneudvalget har indstillet til Kulturministeriet, at den østjyske by Hov kan ændre navn til Hou.

Dermed får hovedparten af indbyggerne i byen deres vilje, efter at navneændringen var til afstemning i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i maj.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Jeg har netop afsluttet mødet med Odder Kommune og meddelt dem, at Stednavneudvalget har besluttet at indstille formen med 'u' til Kulturministeriet, siger udvalgsformand for Stednavneudvalget Rikke Steenholt Olesen til avisen.

Stednavneudvalget er en instans under Kulturministeriet, som blev nedsat i 1910. Ændringer af stednavne skal igennem udvalget og godkendes af Kulturministeriet.

I maj satte 844 borgere i den østjyske by kryds ved 'Hou', mens 49 satte kryds ved 'Hov'. Omkring 1500 vælgere havde mulighed for at deltage i afstemningen.

Borgmester i Hov, Uffe Jensen, har tidligere vurderet, at navneskiftet vil koste mellem 33.000 og 37.000 kroner. Pengene skal blandt andet bruges til at skifte by- og vejskilte ud.

Bynavnet staves på nuværende tidspunkt i det offentlige rum på to forskellige måder, blandt andet på skilte og sygesikringsbevis.

Det er anden gang, kommunen forsøger at få ændret navnet på byen. Men Kulturministeriets Stednavneudvalg afslog i 1974 den første anmodning.

Byen i Odder Kommune vil ikke blive den eneste by i Danmark med lige præcis det navn. Der ligger nemlig allerede en lille by, der hedder Hou. Den ligger i Hals Sogn ved Kattegat - 32 kilometer øst for Aalborg og otte kilometer nord for Hals ved Limfjordens udmunding.

Stednavneudvalget vil ifølge Jyllands-Posten sende indstillingen til Kulturministeriet i starten af næste uge. Udvalget vurderer, at det vil tage mellem fire og seks uger for ministeriet at behandle indstillingen.