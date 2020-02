Dansk Byggeri og DI arbejder for sammenlægning

Dansk Byggeri og Dansk Industri, DI, har gennem længere tid drøftet en sammenlægning af de to organisationer. Drøftelserne er nu så langt, at der ligger et udkast til en aftale, der skal tages stilling til hos Dansk Industris og Dansk Byggeris medlemmer

Dansk Byggeri og Dansk Industri kan være tæt på en sammenlægning.

Det oplyser Dansk Industri i en pressemeddelelse.

Navnet på den sammenlagte organisation bliver 'Dansk Industri', oplyser Dansk Byggeris formand, Claus Bering, til Ekstra Bladet. Dansk Byggeri bliver et branchefællesskab under DI.

Formanden mener, at sammenlægning vil få organisationen til at stå stærkere.

- Dansk Byggeri skal også i fremtiden være en stærk medlemsorganisation, der leverer en god service til den bedste pris. Det har været udgangspunktet for at indgå forhandlinger om at lægge sig sammen med DI. Med sammenlægningen får vi en mere slagkraftig organisation, der står endnu stærkere over for omverdenen, siger Claus Bering.

I Dansk Industri glæder man sig også over udsigterne til en sammenlægning med Dansk Byggeri.

- Vi glæder os over, at Dansk Byggeri forhåbentlig bliver en del af Dansk Industri. Dansk Byggeri repræsenterer en stor og vigtig del af erhvervslivet. Vi vil få samlet 17.000 virksomheder i landets helt centrale erhvervsorganisation, og vi vil kunne få tilført nogle stærke kompetencer, som skaber større værdi for alle vores medlemmer, siger Lars-Peter Søbye, formand for DI.

Begge organisationers medlemmer skal nu træffe endelig beslutning om forslaget til sammenlægningen. Forventningen er, at beslutningen om en sammenlægning sker i løbet af juni, for Dansk Byggeris vedkommende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og for DI’s vedkommende på en ekstraordinær generalforsamling, oplyses det i pressemeddelelsen.