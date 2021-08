Dansk chefefterforsker: Sandsynligt at virus stammer fra laboratorium

Chefefterforsker hos WHO åbner nu for muligheden for, at en ansat på laboratorie kan være blevet smittet af en flagermus og startet covid-19-pandemien

Den nuværende corona-pandemi startede i den kinesiske by Wuhan.

Så vidt er de fleste enige, og selv Kina har officielt godtaget den konklusion.

Men præcis hvordan virussen opstod i Wuhan er et langt mere åbent spørgsmål, som der endnu ikke er nogen endelig konklusion for.

Oprindeligt forlød det, at virussen startede på et marked i byen, og at den på en eller anden måde var blevet overført fra et dyr til et menneske, hvorefter den har spredt sig videre til andre mennesker.

Samtidig har der dog internationalt set været fokus på, at man netop i Wuhan forskede i flagermus og coronavirus på byens Institut for Virologi, og flere har derfor spekuleret i, at virussen kan være opstået netop der.

På baggrund af en undersøgelse i Wuhan konkluderede WHO i foråret ellers, at det er 'ekstremt usandsynligt' at virussen stammer fra et laboratorium.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sagen kort: WHO præsenterer undersøgelser af coronavirussens oprindelse i Wuhan.

Men danske Peter Emberak, der var leder af det hold af eksperter, WHO sendte til Kina, lufter nu muligheden for, at virussen kan være opstået på et laboratorium i Wuhan.

Det gør han i et interview med TV2 i forbindelse med dokumentaren 'Virusmysteriet', der bliver sendt i aften på TV2 og på TV2 Play.

Sandsynlig hypotese

Peter Emberak konkluderer nemlig, at det er 'sandsynligt', at en medarbejder på et laboratorium er blevet smittet af en flagermus enten på et laboratorium eller i forbindelse med undersøgelser af en flagermus i felten.

- En medarbejder, der blev smittet i felten ved at tage prøver, hører under en af de sandsynlige hypoteser. Det er der, hvor virussen springer direkte fra en flagermus til et menneske. I det tilfælde ville det så være en laboratoriemedarbejder i stedet for en tilfældig landsbybeboer eller anden person, som har regelmæssig kontakt med flagermus. Så den ligger faktisk i den sandsynlige kategori, siger han til TV2.

Han fortæller, at der ikke er nogen håndfaste beviser for teorien, hvorfor det alene betegnes som et sandsynligt scenarium.

Blev kompromis

Kina ønsker ikke, at teorien bliver undersøgt nærmere ved en større undersøgelse af byens laboratorier. Og ifølge Emberak skulle der da også en forhandling med kineserne til, for at teorien om et laboratorie-læk overhovedet kom med i rapporten, og kompromiset blev derfor, at det blev nævnt som 'meget usandsynligt' og dermed kom med i rapporten.

WHO har udtrykt ønske om at lave nærmere undersøgelser i forhold til laboratorium-teorien, men det har Kina for nylig afvist med at det 'fraviger almindelig sund fornuft og videnskab.'