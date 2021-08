Dansk chefefterforskers corona-udtalelser går verden rundt

En række store internationale medier sætter fokus på danske WHO-chef Peter Embarek, efter at han i en dokumentar åbner for, at coronavirus kan have spredt sig fra et laboratorium i Wuhan

Det er sandsynligt, at coronavirus har spredt sig fra en flagermus til en medarbejder fra Wuhan Institute of Virology og derfra ud til hele verden.

Sådan lød det torsdag fra WHO's danske chefefterforsker Peter Emberak i et interview med TV2 i forbindelse med dokumentaren 'Virusmysteriet'.

Den udtalelse har vakt opsigt i en række store udenlandske medier.

Et hold forskere ledet af WHO med danske Peter Ben Embarek (i midten) på vej til Kina for at undersøge virussens oprindelse i Wuhan. Her besøgte de blandt andet Wuhan Institute of Virology. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

I vinteren 2021 gav Kina endeligt efter for et massivt internationale pres for at lukke et hold forskere fra WHO ind i laboratoriet i Wuhan.

Efterfølgende konkluderede Peter Emberak og WHO, at det er 'ekstremt usandsynligt, at covid-19 skulle stamme fra viruslaboratoriet i Wuhan'.

I interviewet med TV2 hævder den danske WHO-chef, at den konklusion blev stærkt påvirket af pres fra Kina, der ikke ville have nogen som helst sammenhæng med virussens oprindelse og laboratoriet med i rapporten.

Netop det sætter Washington Post fokus på.

'Til danske dokumentarister fortæller Peter Embarek, at kinesiske forskere på holdet pressede på for, at pandemiens oprindelse ikke skulle knyttes et forskningslaboratorium i Wuhan', skriver avisen blandt andet.

Nyhedsbureauet AP sendte ligeledes Embareks udtalelser ud til verdens medier fredag med overskriften:

'WHO-ekspert 'var bekymret' for laboratorie tæt på det første covid-19-tilfælde'.

Det har fået medier som Fox News, New York Post, US News og The Times til at bringe historien.

I foråret præsenterede WHO sine konklusioner om virussens oprindelse ...

Mystik om forskning

WHO's rapport har tidligere været under luppen, fordi det i flere medier er kommet frem, at et andet ledende medlem af WHO's forskerhold, der besøgte Kina i vinteren 2021, blot et års tid forinden arbejdede på det selvsamme virusinstitut.

Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan den britiske zoolog og formand for organisationen EcoHealth Alliance Peter Daszak i podcasten This Week in Virology fra december 2020 åbenhjertet fortalte om, hvordan han forskede i at genmanipulere coronavirus i flagermus på instituttet.

Derudover forskede hans hold også i at smitte menneskeceller i laboratoriemus med de forskellige manipulerede typer af coronavirusser, lyder det.

Peter Daszak (tredje fra venstre) var en del af det forskerhold ledet af WHO, som fik lov til at inspicere laboratoriet i Wuhan i vinteren 2021. Foto: NG Han Guan/Ritzau Scanpix

Selvsamme Peter Daszak har gentagne gange afvist påstanden om, at virussen har spredt sig fra laboratoriet. Det samme har Kina. Udenrigminister Ma Zhaoxu opfordrede senest fredag i forbindelse med Peter Embareks udtalelser alle parter til at respektere WHO's rapport.

USA's præsident, Joe Biden, forventes inden længe at modtage og offentliggøre en rapport fra sin efterretningstjeneste, hvor man blandt andet har undersøgt laboratorieteorien.

Den tidligere amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo har ved tidligere lejlighed forlangt, at Kina lagde kortene på bordet i forbindelse med Laboratoriet i Wuhan ...