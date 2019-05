Dansk chip skal kurere frygtet sygdom i hjernen

Danske forskere er med i et EU-projekt om at udvikle en chip, som skal opereres ind i hjernen og træne nyt hjernevæv ved hjælp af kunstig intelligens

Forskere fra Aarhus Universitet har udviklet en chip, som skal opereres ind i hjernen. Her skal den hjælpe hjernen med at 'træne' nyt hjernevæv hos patienter med epilepsi.

Det skriver Ingeniøren.

Det er en del af Hermes-projektet, som er et EU-samarbejde om at udvikle nanochippen.

- For nylig er forskerne begyndt at kunne dyrke nyt hjernevæv, men det er en meget stor udfordring at få det til at arbejde godt sammen med resten af hjernen. Det regner vi med at løse med kunstig intelligens, fortæller Farshad Moradi, lektor hos Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, til mediet.

Skader på hjernen

Epilepsi skyldes skader i hjernen, men i mange tilfælde kan anfaldene holdes i skak med medicin eller hjernestimulation. Det er dog ikke hos alle, at behandlingen virker, og i nogle tilfælde kan det faktisk forvolde mere skade på hjernen.

Derfor har man oprettet Hermes-projektet, der er en forkortelse for 'Hybrid Enhanced Regenarative Medicine Systems', som skal finde en løsning med kunstig intelligens.

Chippen arbejder på samme måde som hjernen gør. Den lærer, hvordan hjernen virker, og så tilpasser den sig. Den bliver sat ind i et stykke hjernevæv, som er dyrket i et laboratorie og opereret ind i hjernen som erstatning for det skadede hjernevæv.

Når chippen er placeret i hjernen, så træner den det indopererede væv til at samarbejde med resten af hjernen, og på den måde skal patienten undgå fremtidige epilepsianfald. Derefter kan chippen opereres ud igen.

Samarbejde i Europa

De danske forskere fra Aarhus Universitet arbejder sammen med andre partnere om at udvikle selv chippen, mens forskere fra andre lande i Europa står for at dyrke hjernevævet i laboratorier.

Hermes-projektet er stadig i begyndelsesfasen, men de danske forskere har tidligere arbejdet med lignende teknologier, som dem de arbejder med nu.

Chippen er blot omkring en kvadratmilimeter stor, hvilket gør den vanskelig at arbejde med.

- Den er meget lille, så det begrænser, hvad vi kan lægge i chippen. Men gennem et andet EU-projekt er vi allerede lykkedes med at fremstille en chip til at placere i hjernen, siger Farshad Moradi.

Teknologien skal prøves af på mus eller rotter. Senere vil man undersøge, om chippen også kan hjælpe patienter med andre former for lidelser i hjernen.

Til projektet har forskerne ifølge Ingeniøren fået omkring 60 millioner kroner, og det kommer til at løbe over fem år.