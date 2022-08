Dansk CO2-udledning er større, end officielle tal viser

Mens Danmark officielt udleder mindre og mindre CO2, viser nye tal fra Energistyrelsen, at op mod 15 procent af vores udledning - den, der stammer fra biomasse - ikke bliver registreret.

Det skriver Jyllands-Posten.

Flere kraftværker har skiftet kul ud med træ, træflis, træpiller og halm. Men det har ikke umiddelbart gavnet klimaet.

Faktisk er det modsatte tilfældet. Sådan lyder det fra nogle af Danmarks førende forskere inden for klima og biodiversitet.

Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet slår over for Jyllands-Posten fast, at biomasse ikke er CO2-neutralt.

Han er bekymret for den omfattende omlægning fra kul til biomasse, som har fundet sted i fjernvarmesektoren. Det skyldes, at udledningen af CO2 fra biomasse kun i begrænset omfang registreres i de officielle tal.

Energistyrelsen oplyser til Jyllands-Posten, at kun en del af de 6,9 millioner ton CO2, som i 2020 blev udledt fra biomasse i Danmark, blev registreret i opgørelserne over Danmarks energiregnskab.

Det samlede energiregnskab var på 46,8 millioner ton CO2. Udledning fra biomasse udgjorde dermed 15 procent.

En del af den CO2, der udledes fra biomasse, bliver dog optaget af skovene. Men hvor meget vides ikke.

Officielt anses biomasse for at være CO2-neutral, men ifølge Jørgen E. Olesen vil den udledte CO2 fra biomasse først blive optaget af træerne i løbet af 30 til 100 år.

Også professor i biodiversitet ved Københavns Universitet Carsten Rahbek problematiserer den udbredte brug af biomasse.

- Hvis man ser på de globale klimaforandringer, er den mængde CO2, der bliver udledt ved at brænde biomasse i stedet for kul, lige så stor, og klimaet er ligeglad med, om CO2'en kommer fra kul eller fra afbrænding af træer, siger han til Jyllands-Posten.

I en skriftlig kommentar til Ritzau opfordrer Danmarks Naturfredningsforening til, at fjernvarmeværkerne satser på blandt andet sol- og vindenergi i stedet for biomasse.

- Når man omlægger fra kul til biomasse, risikerer vi at lægge os fast på gårsdagens teknologi mange år frem i tiden i stedet for at lægge en reel grøn linje med ægte vedvarende energiløsninger nu, siger organisationens generalsekretær, Maria Reumert Gjerding.