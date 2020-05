Dansk coronaforsøg fortsætter trods faresignaler

Et dansk forsøg med malariamidlet hydroxyklorokin fortsætter på trods af, at andre forsøg har indikeret, at der kan være en risiko ved at indtage det

Et dansk forsøg med malariamidlet hydroxyklorokin fortsætter, selv om et nyt studie ifølge lægetidsskriftet The Lancet har stillet spørgsmålstegn ved effekten.

- Nu er der to større forsøg, der indikerer, at der kan være en risiko ved at give hydroxyklorokin. Det er bestemt et faresignal, vi er opmærksomme på. Hvis der bliver ved at komme den type studier eller signaler, så kan det godt være, vi siger, at så stopper vi det. Men der er vi ikke endnu, siger professor og overlæge Thomas Benfield.

