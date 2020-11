Dansk covid-19-vaccine klar til test på mennesker

Det danske bud på en vaccine mod covid-19 viser fortsat 'lovende resultater' og er nu klar til at blive testet på mennesker.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Den mulige vaccine er blevet udviklet af Statens Serum Institut, og i den indledende udviklings- og testfase har den vist lovende resultater, hvorfor den altså nu er klar til næste skridt.

På grund af de lovende resultater har Folketingets finansudvalg derfor besluttet at bevilge 18,8 millioner kroner til at forberede de kommende kliniske testfaser.

- Det er vigtigt, at vi fra dansk side bidrager til udvikling og forskning i vacciner mod COVID-19, da det potentielt kan sikre Danmark adgang til et bredere udvalg af vacciner. Denne bevilling betyder, at de første kliniske testfaser kan gennemføres, lyder det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Skal godkendes i EU

Vaccinen skal i første omgang testet i mindre skala, hvorefter den skal testes i bredere omfang, hvis de resultater ligeledes er lovende.

- Men uanset hvad udfaldet af testene bliver, er udvikling af en vaccine på Seruminstituttet med til at øge vores viden om COVID-19 og ruste os bedre til udvikling af fremtidige virusvacciner mod fremtidige pandemier, lyder det fra ministeren.

Ministeriet oplyser, at der skal produceres et større antal doser af vaccinen til de første kliniske testfaser, og hvis vaccinen bliver ved med at vise gode resultater, skal den til sidste igennem en faglig kritisk evaluering af Det Europæiske Lægemiddelagentur, som i sidste ende kan godkende vaccinen, hvis de vurderer, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at vaccinen virker, og at den er sikker.

Andre vacciner er nået længere

Selvom der altså er tegn på, at Danmark kan udvikle en vaccine mod covid-19, er det langt fra den første.

Således er flere producenter nået til tredje fase af vaccineforsøgene, hvor en større gruppe mennesker bliver testet. Og både for den vaccine, der bliver udviklet af amerikanske Pfizer og tyske BioNTech, samt en vaccine udviklet i Rusland, er man begyndt at fremlægge resultater af tredje fase, hvor der for begge potentielle vacciners vedkommende er registreret en effektivitet på over 90 procent.

