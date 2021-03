Dansk covid-19-vaccine klar til test på mennesker

OVERBLIK: Kapløb om coronavacciner tæller over 250 aktører

De danske virksomheder AdaptVac og Bavarian Nordic er nået et skridt videre i udviklingen af en coronavaccine, der har vist effekt i forsøg med dyr.

Men selskaberne er fortsat meget langt fra at være i mål og er i stor konkurrence med mere end 250 andre projekter på verdensplan.

Her er en oversigt over, hvor mange vacciner der er udviklet eller er ved at blive det:

* Der er tre godkendte vacciner i EU: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Johnson & Johnsons vaccine kan blive godkendt i denne uge.

* 79 projekter med vacciner er i gang med at blive testet på mennesker. Det kører normalt over tre omgange i fase 1, fase 2 og fase 3, hvor der i sidste spor normalt er flere tusinde forsøgspersoner.

* 182 projekter er i det spor, der hedder præklinisk udvikling, som er forsøg på dyr og skridtet før, at vaccinerne bliver testet på mennesker og kommer i fase 1,2 og 3. Det er den del, som AdaptVac/Bavarian Nordic netop har afsluttet.

* Normalt tager det flere år at udvikle og få godkendt en vaccine, men under coronaudbruddet er der kommet meget mere fart på processen, og de hurtigste blev godkendt på omkring et år.

* De hurtige godkendelser skyldes blandt andet, at medicinalselskaber, regeringer og universiteter verden over kastet store beløb og ressourcer i udviklingen af en coronavaccine.

* Derudover har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i situationer som coronaudbruddet mulighed for at give en betinget godkendelse af en vaccinen, inden der kommer data for langtidsvirkningen af vacciner.

* I stedet for at se på data fra forsøg, når de er afsluttet, har medicinalselskaberne mulighed for at sende data løbende til EMA, som også bliver vurderet løbende. Det forkorter ligeledes processen.

Kilder: WHO, The New York Times, Lægemiddelstyrelsen.