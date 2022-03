Dansk del af coronapas-app lukker natten til torsdag

Den danske del af coronapas-appen lukker natten til torsdag.

Det skyldes, at der ikke længere er anbefalinger om brug af coronapas i Danmark, oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

EU-delen af appen kan dog fortsat benyttes ved rejser til udlandet, hvor der er krav om coronapas.

De sidste anbefalinger om brug af coronapasset har været for besøgende på sygehuse og plejehjem.

Men Epidemikommissionen vurderer nu, at der ikke længere er behov for lokale krav om coronas disse steder. Derfor kan appen nu lukkes.

Siden 1. februar har appen dog været brugt i langt mindre grad end tidligere, da coronavirus ophørte med at være kategoriseret som en samfundskritisk sygdom i Danmark.

- Coronapas-appen har siden maj 2021 været et afgørende værktøj, der har været med til at mindske smitterisikoen i forsamlinger og situationer, hvor den ellers kunne være stor, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- Coronapasset har været forudsætningen for, at vi trygt har kunnet holde samfundet mest muligt åbent. At vi nu kan lukke den danske del af coronapas-appen er en cadeau til alle, der har gjort brug af det, og til de samarbejdspartnere i erhvervs- og kulturliv som har hjulpet med at udvikle og forfine værktøjet.

Det vil være muligt at genaktivere den danske del af appen med kort varsel, hvis der igen opstår behov for at anvende coronapas i Danmark, lyder det i pressemeddelelsen.

Alene de første to dage efter lanceringen af appen 28. maj sidste år, var den blevet hentet mere end 700.000 gange.

Den samlede pris for appen er tidligere blevet vurderet til at ende på omkring 50 millioner kroner. 22 millioner af dem gik til udviklingen af appen.